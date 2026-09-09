Νορβηγία: Drone παραλίγο να χτυπήσει το αεροπλάνο που μετέφερε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε αποκάλυψε την Τετάρτη (09.09.2026) πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που πετούσε στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ «κόντεψε να χτυπηθεί» από ένα drone ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία, την Τρίτη (08.09.2026).

«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ο Στέρε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NRK. Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης.

Ο Στέρε δεν διευκρίνισε ποια είναι η πηγή της πληροφορίας του, ούτε πόσο κοντά έφτασε το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου.