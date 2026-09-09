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Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές – Ο Πούτιν θέλει συμφωνία

«Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν επίσης» υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποβίβαση του Air Force One στη Βάση Άντριους, Μέριλαντ
Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποβίβαση του Air Force One στη Βάση Άντριους, Μέριλαντ / REUTERS/Eric Lee
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Με τον κίνδυνο να επηρεάσει η Τεχεράνη το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, υποσχέθηκε.

«Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026) σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη, λέγοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν τον ενδιαφέρει μια συμφωνία γιατί κάνει «πολλά περισσότερα από μια συμφωνία για τα πυρηνικά».

«Ο Πούτιν θέλει συμφωνία»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλει μια συμφωνία και αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ καλό», είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος που θα τον μεταφέρει στο Ντάλας για το Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

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