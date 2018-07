Άστραψε και βρόντηξε ο Σβαρτζενέγκερ κατά του Τραμπ! «Ήσουν δίπλα στον Πούτιν σαν βρεγμένο noodle!»

Λίγο μετά την συνέντευξη Τύπου των δυο ηγετών που θα μείνει στην ιστορία ο Σβαρτζενέγκερ, ο οποίος είναι ρεπουμπλικάνος, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «πούλησε» τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του αλλά και το δικαστικό σύστημα.

«Πρόεδρε Τραμπ μόλις είδα την συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο Πούτιν. Και ντράπηκα! Καθόσουν εκεί σαν «βρεγμένη γάτα». Σαν μικρό παιδάκι. Σαν θαυμαστής του. Αναρωτήθηκα: πότε θα του ζητήσει ένα αυτόγραφο; Μια selfie; Πούλησες στην κυριολεξία τις μυστικές μας υπηρεσίες, το δικαστικό μας σύστημα και το χειρότερο απ’ όλα την πατρίδα μας! Είσαι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Τι σου συμβαίνει; Τι απέγιναν τα δυνατά λόγια και η δύναμη του Ρόναλντ Ρίγκαν όταν στάθηκε στο τείχος του Βερολίνου και είπε: «Κύριε Γκορμπατσόφ γκρεμίστε αυτό το τείχος». Τι απέγιναν όλα αυτά;

Hollywood star and former California governor Arnold Schwarzenegger berates Donald #Trump for acting "like a wet noodle" at press conference with Vladimir #Putin

