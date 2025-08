Αστυνομικός και TikToker στο Τέξας απείλησε με κλήσεις επειδή δεν έκανε σεξ το προηγούμενο βράδυ

Αστυνομικός από το Τέξας, φαίνεται πως δεν «άντεξε» που το προηγούμενο βράδυ δεν έκανε σεξ και έτσι, είπε να ξεσπάσει στους άμοιρους πολίτες. Με ανάρτησή της στo TikTok απείλησε πως θα κόψει κλήση σε όποιον βρει μπροστά της.

Ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok, η αστυνομικός Τζένιφερ Εσκαλέρα, φάνηκε να γράφει κάτι στο σημειωματάριο της. Το βίντεο δεν δημιουργεί υποψίες για τις «άγριες» διαθέσεις της, μέχρι τη στιγμή που ο χρήσης διαβάζει τη λεζάντα.

«Δεν έκανα σεξ χθες το βράδυ. Όλοι σήμερα θα πάρουν μια κλήση», έγραψε και ξέσπασε σάλος στα σχόλια με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος της.

Δείτε το βίντεο:

: A Houston police officer is under fire for a TikTok video where she threatens to ticket everyone because she didn’t have sex the previous night, or in her words, ‘didn’t get cracked last night.’ The video, posted by Officer Jennifer Escalera, has sparked outrage and… pic.twitter.com/GOhehxtVZX