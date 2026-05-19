Μαλδίβες: Σε αυτήν την σπηλιά έχασαν την ζωή τους οι Ιταλοί δύτες – «Είναι αδυσώπητη, κατάμαυρη και επικίνδυνη»

Οι σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν και αναμένεται να ανασυρθούν τις επόμενες ημέρες - Τι λένε έμπειροι δύτες για την «σπηλιά των καρχαριών»
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου των 5 δυτών στην υποθαλάσσια σπηλιά στην Μαλδίβες. Βίντεο από το 2014 που έρχεται στο «φως» δείχνει το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι Ιταλοί, αποτυπώνοντας το τρομακτικό και απόκοσμο σκηνικό και δίνοντας μία εικόνα από το περιβάλλον όπου έμελλε να γίνει ο «τάφος» για τους έμπειρους δύτες.

Στο βίντεο φαίνεται ένα ζευγάρι Ρώσων δυτών να εξερευνά τμήματα της Devana Kandu, γνωστή στις Μαλδίβες ως «σπηλιά των καρχαριών». Θεωρείται δύσκολο σημείο καθώς χωρίζεται από 3 θαλάμους που συνδέονται με στενά περάσματα ενώ η είσοδός της είναι σε βάθος 50 μέτρων. Μέσα τους ζουν καρχαρίες, σαλάχια και αστακοί.

Η διευθύντρια του δικτύου ευρωπαίων δυτών «DAN» είχε κάνει έκκληση να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες ανάσυρσης των σορών, μιας και υπήρχε αυξημένος κίνδυνος να φαγωθούν από καρχαρίες. Εν τέλει, έμπειροι σπυλαιοδύτες εντόπισαν τις σορούς τη Δευτέρα.

«Αδυσώπητη και κατάμαυρη η συγκεκριμένη σπηλιά»

Πρώην στρατιωτικός δύτης των Ένοπλων Δυνάμεων των Μαλδίβων, δήλωσε στην Daily Mail πως η συγκεκριμένη σπηλιά είναι αδυσώπητη, κατάμαυρη και πολύ επικίνδυνη. Για την σορό του 44χρονου εκπαιδευτή που εντοπίστηκε μακριά από τους άλλους Ιταλούς, σχολίασε πως μάλλον προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια.

«Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής κολύμπησε σκόπιμα μακριά από την ομάδα. Ίσως να προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια πριν ξεμείνει από αέρα. Η υπόλοιπη ομάδα πέθανε σε αυτόν τον τρίτο θάλαμο και ο Μπενεντέτι πέθανε στο πέρασμα προσπαθώντας να βγει» ανέφερε συγκεκριμένα.

Αποκάλυψε πως δεν έχει μπει ποτέ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς όπου βρέθηκαν νεκροί οι Ιταλοί.

Η 53χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε
Η 20χρονη κόρη της καθηγήτριας Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια Σομμακάλ

«Το σπήλαιο είναι αδυσώπητο. Είναι κλειστό, κατάμαυρο και μπορείς να δεις μόνο από πού ρίχνεις το φως. Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς να ανέβεις στην επιφάνεια όπως κάνεις σε ανοιχτές καταδύσεις. Σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα είναι απλώς εντελώς επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν και τις 5 σορούς των θυμάτων, αν και ο 44χρονος Τζιανλούκα Μπενεντέτι βρέθηκε στην είσοδο της σπηλιάς, μακριά από τους υπόλοιπους 4.

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο
Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι
Ο 44χρονος Τζιανλούκα Μπενεντέτι

Η 51χρονη καθηγήτρια Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 22χρονη κόρης της Τζόρτζια, ο 31χρονος βιολόγος Φεντερίκο Γκαλτιέρι και ο 31χρονος ερευνητής Μούριελ Οντεντίνο, εντοπίστηκαν στο βάθος ενός τούνελ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς.

