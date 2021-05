Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι μια 38χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ δολοφόνησε το μόλις τεσσάρων ετών αγοράκι της. Μάλιστα κάλεσε τις Αρχές, όχι για τον γιο της, αλλά επειδή η ίδια… τραυματίστηκε.

Η 38χρονη Elina Gutti από το Νιου Τζέρσεϊ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, δολοφόνησε το μικρό αγοράκι και άφησε το άψυχο σώμα του στην κρεβατοκάμαρά του στις 6 Φεβρουαρίου. H γυναίκα έκοψε τον λαιμό του παιδιού και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία, όχι όμως για τον γιο της, αλλά επειδή είχε τραυματίσει τον καρπό της την ώρα που τον σκότωνε.

Σύμφωνα με την New York Post, όταν η 38χρονη κάλεσε τους αστυνομικούς στο σπίτι της στο South Bound Brook, παραπονέθηκε για «ανεξήγητα τραύματα στον καρπό της». Τότε οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι και βρήκαν τον 4 ετών γιο της, Aiden Singhania, με «σοβαρά τραύματα στον λαιμό» και δύο κουζινομάχαιρα γεμάτα αίματα στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι. Ο θάνατος του παιδιού επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, η 38χρονη – όπως αναφέρει το δημοσίυεμα – δεν έδειχνε να έχει κάποιο συναίσθημα. Το μόνο που είπε ήταν: «Αυτό είναι πολύ σοβαρό».

Η γυναίκα είχε πει πρόσφατα στον πρώην σύζυγό της ότι έπασχε από κατάθλιψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως.

Σε βάρος της Elina Gutti, όπως αναφέρει η New York Post, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη δολοφονία του μικρού παιδιού.

Monster NJ mom calls 911 for injury she sustained while killing son: cops https://t.co/AZ1FCpHap8 pic.twitter.com/kxXBKbaBrr