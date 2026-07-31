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Eurofighter Typhoon: Στην παραγωγή τα 20 μαχητικά για την Τουρκία – Από το 2030 οι παραδόσεις

Το εξοπλιστικό πακέτο περιλαμβάνει μαχητικά Tranche 4, πυραύλους Meteor και εκπαίδευση Τούρκων πιλότων και τεχνικών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon (Φωτογραφία αρχείου: Thilo Schmuelgen / REUTERS)
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Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο πρόγραμμα προμήθειας που «τρέχει» η Τουρκία για τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία BAE Systems ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η γραμμή παραγωγής και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν από το 2030.

Η βρετανική αμυντική εταιρεία εξασφάλισε την απαραίτητη σύμβαση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου που καλύπτει την παραγωγή 20 νέων μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter Typhoon για την Τουρκία, καθώς επίσης προγράμματα εκπαίδευσης, υπηρεσίες υποστήριξης και παροχή εξοπλισμών για τη συντήρησή τους.

Μάλιστα, το υποπρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών κοστίζει 3,36 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η BAE Systems θα παρέχει επίσης ανταλλακτικά για τις επισκευές τους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σημειώνεται πως τα 20 νέα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon – στην έκδοση Tranche 4 – θα ενταχθούν στο οπλοστάσιο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας σταδιακά. Έξι «Τυφώνες» αναμένεται να παραδοθούν το 2030, οκτώ ακόμα θα παραδοθούν το 2031 και τα υπόλοιπα θα παραδοθούν το 2032.

Όπως είχε υπογραμμίσει ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, το εξοπλιστικό πακέτο περιλαμβάνει και πυραύλους αέρος – αέρος τύπου Meteor, ενώ τα τουρκικά πληρώματα εδάφους, τεχνικοί και πιλότοι βρίσκονται ήδη σε βρετανικό έδαφος για να εκπαιδευτούν στον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης.

Πηγή: onalert.gr

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