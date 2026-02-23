Κόσμος

Axios: Κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ τον προειδοποιεί για μακροχρόνια εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, αν χτυπήσει το Ιράν – Διαψεύδει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Τραμπ εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες να κλίνει προς την επιλογή στρατιωτικού πλήγματος, αν και συμφώνησε να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις
Ντόναλντ Τραμπ και Νταν Κέιν
Ντόναλντ Τραμπ και Νταν Κέιν / (AP Photo / Alex Brandon)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεση κατά του Ιράν, ωστόσο αρκετά μέλη της κυβέρνησης δεν είναι και τόσο θερμοί υποστηρικτές αυτής της ιδέας.

Σύμφωνα με το Axios καθοριστικό ρόλο στις διαβουλεύσεις για τυχόν επίθεση στο Ιράν παίζει ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Και όπως αναφέρεται έχει επισημάνει στους συμμετέχοντες των κλειστών συσκέψεων ότι μια επιχείρηση κατά της Τεχεράνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο παρατεταμένης σύγκρουσης με αμερικανικές απώλειες.

Αν και δεν απορρίπτει τη στρατιωτική επιλογή, εμφανίζεται προσεκτικός ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας και τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μετά την έναρξη εχθροπραξιών.

Πηγές αναφέρουν ότι δεν εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο πλήγμα, αλλά είναι έτοιμος να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο πρόεδρος, παρουσιάζοντας παράλληλα όλο το φάσμα των στρατιωτικών επιλογών μαζί με τους συναφείς κινδύνους.

Ανησυχίες εκφράζονται και από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θέτει ερωτήματα για την πολυπλοκότητα και το ρίσκο μιας τέτοιας επιχείρησης, χωρίς να δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τηρεί στάση αναμονής, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ ή κατά μιας στρατιωτικής παρέμβασης.

Στον αντίποδα, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ συγκαταλέγεται στους ένθερμους υποστηρικτές ενός πλήγματος, καλώντας τον πρόεδρο να προχωρήσει παρά τις επιφυλάξεις. Υπέρ σκληρής γραμμής εμφανίζεται και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να ανησυχεί για το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης από την πλευρά των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι απεσταλμένοι του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προωθούν τη διπλωματική οδό. Έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη, επιδιώκοντας να διερευνήσουν περιθώρια συμφωνίας.

Εκτιμούν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Ουάσιγκτον και ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα διπλωματικά περιθώρια πριν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική κλιμάκωση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες να κλίνει προς την επιλογή στρατιωτικού πλήγματος, αν και συμφώνησε να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις.

Η τελική απόφαση –αν, πότε και με ποιον τρόπο θα υπάρξει στρατιωτική ενέργεια– παραμένει ανοιχτή, καθώς, όπως σημειώνει ανώτερος αξιωματούχος, «η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο».

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα τονίζοντας με ανάρτησή του στο Truth Social πως «οστρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε». 

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

