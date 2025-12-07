Axios: Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει σύνοδο κορυφής μεταξύ Νετανιάχου και Αλ Σίσι – Οι στόχοι και το παρασκήνιο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχει βάλει ως στόχο να μονιάσει όλον τον κόσμο. Μπορεί όχι επειδή ο αμερικανός πρόεδρος είναι ένας καλοκάγαθος ηγέτης, αλλά ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, οι διαμάχες μεταξύ των κρατών, και η ανασφάλεια που προκαλείται, φέρνει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που στεναχωρεί τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να μεσολαβήσει για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Οι δύο πρόεδροι Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, δεν έχουν μιλήσει εδώ και πολλά χρόνια και συγκεκριμένα πριν από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και ισραηλινή πηγή που μίλησαν στο Axios, σε μία προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών μέσω οικονομικής διπλωματίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο πριν την συνάντηση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρέπει να εγκρίνει μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία για το φυσικό αέριο με την Αίγυπτο και να προχωρήσει σε άλλα βήματα που θα πείσουν τον Σίσι να συναντηθεί μαζί του.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια πιο θερμή ειρήνη και θα αποτρέψει πολέμους», είπε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η ευρύτερη εικόνα

Οι ΗΠΑ εξετάζουν παρόμοιες πρωτοβουλίες βασισμένες σε οικονομικά κίνητρα σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια, μεταξύ του Ισραήλ και χωρών όπως ο Λίβανος, η Συρία και η Σαουδική Αραβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στόχος είναι να επανενταχθεί το Ισραήλ διπλωματικά στην περιοχή, να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με τον αραβικό κόσμο και να επανέλθουν σε πορεία οι Συμφωνίες του Αβραάμ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν να το πετύχουν αυτό παράλληλα με τις προσπάθειες σταθεροποίησης της εκεχειρίας στη Γάζα και την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Το παρασκήνιο

Σε πρόσφατες συνομιλίες, ο σύμβουλος του προέδρου Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε στον Νετανιάχου ότι μετά τον πόλεμο το Ισραήλ πρέπει να δείξει στις χώρες της περιοχής ότι έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια αρνητική ατζέντα. Οι χώρες της περιοχής, είπε, δεν θέλουν να μιλούν συνεχώς για το Ιράν, αλλά να εξερευνούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν το Ισραήλ θέλει να ενταχθεί πλήρως στην περιοχή, πρέπει να επανέλθει σε αυτό το είδος συζήτησης.

«Ο Τζάρεντ είπε στον Μπίμπι ότι το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα οικονομικής διπλωματίας και να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στην ειρηνευτική διαδικασία. Εξήγησε πως όταν Καταριανοί, Σαουδάραβες ή Εμιρατιανοί έρχονται στην Ουάσιγκτον, φέρνουν επιχειρηματικές αποστολές γιατί εστιάζουν στις συμφωνίες», είπε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αξιοποιήσει τον τεχνολογικό και τεχνητής νοημοσύνης τομέα του, τους φυσικούς πόρους σε φυσικό αέριο και την τεχνογνωσία του σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείριση υδάτων.

Ο Κούσνερ πρότεινε στον Νετανιάχου να ξεκινήσει με την Αίγυπτο, η οποία έπαιξε καίριο ρόλο στην επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και ηγήθηκε της προσπάθειας που έχει οδηγήσει μέχρι τώρα στην επιστροφή 27 από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα.

«Οι Αιγύπτιοι έχουν δείξει πραγματική δέσμευση να βοηθήσουν στη Γάζα», είπε Αμερικανός αξιωματούχος.

Παρότι ο Νετανιάχου είπε στον Κούσνερ ότι θέλει να συναντηθεί με τον Σίσι, δεν έχει εμπλακεί σοβαρά σε αυτήν τη διαδικασία, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή και Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος επίσης εμφανίζεται διστακτικός.

«Δεν υπάρχουν ουσιαστικές επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε η ισραηλινή πηγή.

Ο Νετανιάχου είχε στο παρελθόν υπαναχωρήσει από πρόσκληση, εξασφαλισμένη από τον Τραμπ, για να συμμετάσχει στη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ τον Οκτώβριο. Η απόφασή του αυτή ενόχλησε ιδιαίτερα τον Σίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια μυστική συνάντηση το 2018 και τελευταία φορά συναντήθηκαν δημόσια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2017.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει στον Νετανιάχου ότι πρέπει να έχει κάτι να προσφέρει στην Αίγυπτο για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια σύνοδος.

Μία πιθανότητα είναι η έγκριση μιας συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για φυσικό αέριο, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα παρέχει περίπου το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου. Η αμερικανική εταιρεία Chevron είναι εταίρος στο κοίτασμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας.

Ο Σίσι ενέκρινε το σχέδιο τον Ιούλιο, παρά τις εγχώριες και διεθνείς επικρίσεις, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει κάνει το ίδιο.

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι αυτό οφείλεται σε «μικροπολιτική στο εσωτερικό του Ισραήλ» και στην επιθυμία του Νετανιάχου να υπογράψει τη συμφωνία παρουσία του Σίσι σε δημόσια εκδήλωση στην Αίγυπτο. Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει στον Νετανιάχου ότι πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία για το φυσικό αέριο και να προετοιμάσει κι άλλες οικονομικές προτάσεις για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Σίσι.

Ισραηλινή πηγή και Αμερικανός αξιωματούχος είπαν ότι ο Νετανιάχου έχει πρόσφατα δημιουργήσει μια ομάδα που εργάζεται διακριτικά πάνω σε συγκεκριμένες οικονομικές προτάσεις για μια πιθανή σύνοδο κορυφής με τον Σίσι.

«Αυτό που είπαμε στον Μπίμπι είναι ότι πρέπει να μετατρέψει αυτήν την ειρήνη σε μια πραγματικά θερμή σχέση και μετά να συνεργαστούν για να μειωθεί η ένταση στην περιοχή. Αν αυτό λειτουργήσει με την Αίγυπτο, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με τη Συρία, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.