Axios: Ο Τραμπ στέλνει αεροσκάφη στο Ισραήλ και ετοιμάζεται για μαζική επίθεση στο Ιράν

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποστολή δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικής κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Την μαζική επίθεση στο Ιράν που ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ένα ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων, που δεν περιορίζεται στις έως τώρα επιχειρήσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν, νέες επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Στο πρόγραμμα ειναι και βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης στο Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, πηγές αναφέρουν ότι εμφανίζεται αποφασισμένος να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη, επιδιώκοντας να την οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα και να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι σχετικές αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επλήγησαν τουλάχιστον επτά γέφυρες στην περιοχή της Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται βασικό επιχειρησιακό κέντρο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Από την περιοχή αυτή διακινούνται στρατιωτικός εξοπλισμός, πυρομαχικά και ενισχύσεις προς τις ιρανικές δυνάμεις που επιχειρούν στο Στενό του Ορμούζ.Παράλληλα, το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις του κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμη ότι έπληξαν αμερικανική βάση στη Συρία, ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση αρκετούς μήνες πριν.

Ενισχύεται η αμερικανική αεροπορική παρουσία

Οι ΗΠΑ διατηρούν σήμερα περίπου 60 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, εκ των οποίων τα μισά βρίσκονται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, και τα υπόλοιπα στο αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν ακόμη περισσότερα αεροσκάφη, επαναφέροντας την αμερικανική δύναμη στα επίπεδα που βρίσκονταν κατά την έναρξη του πολέμου.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς θεωρεί πως προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με άλλες αεροπορικές βάσεις της περιοχής, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι πιο ευάλωτες σε ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

Οι προειδοποιήσεις Νετανιάχου και οι πολιτικές αντιδράσεις

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αποφεύγει μια απευθείας επίθεση στο Ισραήλ, καθώς μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, συντριπτικά αντίποινα.

«Ένα μόνο έχω να πω στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα υπάρξει ηρεμία αν μας επιτεθείτε. Δεν θα πρόκειται για επανάληψη όσων έγιναν μέχρι σήμερα. Η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο ισχυρή», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο Ισραήλ.

Η παραμονή τους περιορίζει τη διαθεσιμότητα του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές πτήσεις έχουν επανέλθει και η καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς απομένουν μόλις τρεις μήνες μέχρι τις εκλογές.

Η υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρεγκέβ, έχει ζητήσει είτε τη μεταφορά μέρους των αμερικανικών αεροσκαφών σε άλλες βάσεις είτε τον περιορισμό του αριθμού τους στο Μπεν Γκουριόν, πρόταση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το υπουργείο Άμυνας και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Axios, η Ουάσινγκτον έχει ήδη ζητήσει από το Ισραήλ να φιλοξενήσει τα επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού, με την τελική απόφαση να αναμένεται από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.