Κόσμος

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Παράσιτο σε μαρούλι συνδέεται με πάνω από 1.600 κρούσματα διάρροιας

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν την πηγή της επιδημίας σε μαρούλι με δεκάδες ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία
Στομαχόπονος
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Οι υγειονομικές αρχές στις ΗΠΑ εντόπισαν την αιτία της μεγάλης επιδημίας εντερικής λοίμωξης που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνδέοντάς την με μολυσμένο μαρούλι που χρησιμοποιήθηκε σε εστιατόρια της αλυσίδας Taco Bell. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το πρόβλημα προκλήθηκε από παράσιτο που βρέθηκε σε προϊόντα προμηθευτή από το Μεξικό.

Η έρευνα των αρχών στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), έδειξε ότι το συγκεκριμένο μαρούλι διατέθηκε σε καταστήματα Taco Bell σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας εκατοντάδες περιστατικά κυκλοσπορίασης, μιας λοίμωξης που συνοδεύεται από έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.644 ασθενείς στις πολιτείες Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια. Από αυτούς, οι 94 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά συνδέονται με την κατανάλωση του μολυσμένου μαρουλιού.

Μετά τις εξελίξεις, η Taco Bell ανακοίνωσε ότι απέσυρε άμεσα το συγκεκριμένο συστατικό από ολόκληρη την εφοδιαστική της αλυσίδα στις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε η εταιρεία, το προϊόν θα αντικατασταθεί άμεσα στις περιοχές όπου είχε διατεθεί, ενώ υπογράμμισε ότι προτεραιότητά της παραμένει η προστασία των πελατών της.

Η κυκλοσπορίαση προκαλεί κυρίως έντονη διάρροια, κράμπες, ναυτία και αφυδάτωση. Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από έναν μήνα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει περισσότερα από 5.000 κρούσματα μέσα στη χρονιά. Οι υγειονομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες και καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατανάλωση τροφίμων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

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