Κόσμος

Δανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας αστυνομικός από ένοπλη επίθεση – Σοβαρά τραυματισμένος ο δράστης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε βιομηχανική περιοχή, όταν αστυνομικοί που έσπευσαν για πυρκαγιά δέχθηκαν πυροβολισμούς
Επίθεση στη Δανία
Επίθεση στη Δανία / Reuters
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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Δανία, όπου μια ένοπλη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας πολίτης και να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Νορεσούντμπι, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επέμβαση των αστυνομικών.

Η Δανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας, καθώς η επίθεση ξεκίνησε όταν αστυνομικοί έφτασαν σε βιομηχανική ζώνη έπειτα από αναφορές για φωτιά σε κτίριο. Μόλις βρέθηκαν στο σημείο, δέχθηκαν πυροβολισμούς από ένοπλο άνδρα.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον δράστη. «Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο κι είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ένας πολίτης και ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο. «Ένας πολίτης κι ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη.

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