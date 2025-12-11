Axios: Ο Τραμπ θέλει Αμερικανό στρατηγό στην ηγεσία των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα

Το επόμενο βήμα για την ειρήνη στη Γάζα, μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης θέλει να διασφαλίσει ο Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα έχει ήδη στο μυαλό του τον διοικητή της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF).

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μια από τις πιο φιλόδοξες και πολύπλευρες παρεμβάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να διορίσει έναν Αμερικανό υποστράτηγο ως διοικητή της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, ενισχύοντας τον ρόλο της τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης στρατηγικής, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη δημιουργήσει ένα κοινό πολιτικοστρατιωτικό κέντρο στο Ισραήλ για την παρακολούθηση της εκεχειρίας και τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρει το Axios.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ηγείται του σχεδιασμού για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία του νέου διεθνούς οργάνου Gaza Board of Peace. Κορυφαίοι σύμβουλοί του θα συμμετέχουν στο εκτελεστικό συμβούλιο του οργάνου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικός άξονας της πολιτικής μετάβασης στη Γάζα.

Η εκεχειρία θεωρείται μέχρι στιγμής η σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της δεύτερης θητείας του αμερικανού προέδρου, ωστόσο δεν παύει να παραμένει αρκετά εύθραυστη.

Να τρέξει η δεύτερη φάση θέλει η Ουάσιγκτον

Η Ουάσιγκτον επιθυμεί να προχωρήσει σύντομα στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, ώστε να αποτρέψει μια πιθανή επιστροφή στις συγκρούσεις. Η φάση αυτή περιλαμβάνει περαιτέρω αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από την περιοχή, ανάπτυξη της ISF και εφαρμογή μιας νέας δομής διακυβέρνησης υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ειρήνης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ήδη εγκρίνει τόσο τη σύσταση της ISF όσο και τη δημιουργία του νέου Συμβουλίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει επίσημα το Gaza Board of Peace στις αρχές του 2026.

Στο παρασκήνιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ενημέρωσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει τη διοίκηση της ISF και ότι θα επιλέξει έναν Αμερικανό υποστράτηγο ως επικεφαλής της.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Γουόλτς διαβεβαίωσε πως ο υποψήφιος διοικητής είναι ιδιαίτερα ικανός και ότι η παρουσία του θα προσφέρει στο Ισραήλ την απαραίτητη ασφάλεια ότι η νέα δύναμη θα λειτουργεί με υψηλά πρότυπα.

Παρότι ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση της δύναμης, τη δομή του Συμβουλίου Ειρήνης και τη νέα τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση.

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσης τόσο της ISF όσο και του νέου μοντέλου διακυβέρνησης στη Γάζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τον πρώην ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ, ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα, ώστε να συνεργαστεί με μια μελλοντική τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώνει διακριτικά δυτικές χώρες για τον ρόλο του νέου Συμβουλίου και της ISF, καλώντας τες να συμμετάσχουν. Μεταξύ των χωρών που έχουν ήδη προσκληθεί είναι η Γερμανία και η Ιταλία. Στο παρελθόν, Ινδονησία, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία και Αίγυπτος είχαν εκφράσει προθυμία να συνεισφέρουν στρατιωτικά, χωρίς όμως να είναι σαφές αν αυτή η στάση παραμένει.

Οι διεθνείς επιφυλάξεις

Οι διεθνείς επιφυλάξεις παραμένουν έντονες, καθώς πολλές χώρες θέλουν πρώτα να γνωρίζουν αν η Χαμάς θα αποδεχθεί να αφοπλιστεί και ποιοι ακριβώς θα είναι οι κανόνες εμπλοκής της νέας δύναμης.

Ευρωπαίος διπλωμάτης σημείωσε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πως η ανάπτυξη της ISF θα ξεκινήσει μόλις συγκροτηθεί το Συμβούλιο Ειρήνης, όμως δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα. Σε ενημέρωση που έγινε στο Τελ Αβίβ, Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι, αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις ή δεν υποστηρίξουν όσες το πράξουν, το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τον στρατό του από τις περιοχές που εξακολουθεί να ελέγχει.

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά: «Αν δεν είστε έτοιμοι να πάτε στη Γάζα, μην παραπονιέστε ότι παραμένει εκεί ο IDF».