Η Dua Lipa έκανε αγωγή 15 εκατ. δολαρίων στη Samsung επειδή χρησιμοποίησε χωρίς άδεια το πρόσωπό της

Η δημοφιλής τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι η Samsung τοποθέτησε φωτογραφία της πάνω στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων
Photo by Evan Agostini/Invision/AP
Η Dua Lipa στρέφεται νομικά κατά της Samsung, καταθέτοντας αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Η διάσημη τραγουδίστρια κατηγορεί τον τεχνολογικό κολοσσό ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια το πρόσωπό της για την προώθηση τηλεοράσεων, δημιουργώντας την εντύπωση πως η ίδια στηρίζει εμπορικά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety, η Dua Lipa υποστηρίζει ότι η Samsung τοποθέτησε φωτογραφία της πάνω στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων από το προηγούμενο έτος, χωρίς καμία ενημέρωση ή συναίνεση από την πλευρά της. Η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου σε δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η τραγουδίστρια αναφέρει πως όχι μόνο δεν είχε γνώση της καμπάνιας, αλλά ούτε θα επέτρεπε ποτέ να χρησιμοποιηθεί η εικόνα της σε τέτοιου είδους διαφημιστική προώθηση.

Στο δικόγραφο γίνεται λόγος για «αυθαίρετη και αδιάφορη στάση» της εταιρείας, καθώς σύμφωνα με την πλευρά της, δεν υπήρξε ανταπόκριση όταν ζητήθηκε να σταματήσει άμεσα η χρήση της φωτογραφίας.

 

Παράλληλα, η αγωγή επισημαίνει ότι η εταιρεία επωφελήθηκε οικονομικά από τη σύνδεση του ονόματος της τραγουδίστριας με τα προϊόντα της. Η επίμαχη φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε στα παρασκήνια του Austin City Limits Music Festival το 2024, με τη Dua Lipa να διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας.

Στο φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται ακόμη σχόλια χρηστών από τα social media, τα οποία σύμφωνα με την τραγουδίστρια, αποδεικνύουν ότι αρκετοί καταναλωτές επηρεάστηκαν από την παρουσία της στη συσκευασία και προχώρησαν στην αγορά των τηλεοράσεων.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια, ενώ μέχρι στιγμής η Samsung δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση.

