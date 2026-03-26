Axios: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το τελικό χτύπημα κατά του Ιράν – Οι 4 επιλογές Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Τις επιλογές του «ζυγίζει» ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, θέλοντας να εξολοθρεύσει την ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και των Φρουρών της Επανάστασης και να καταστρέψει τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας όσο και τις βαλλιστικές του δυνατότητες.

Το Axios σε σημερινό δημοσίευμα (26.03.2026) και επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει πως το Πεντάγωνο εξετάζει όλες τις στρατιωτικές επιλογές του για το «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και τη χρήση χερσαίων δυνάμεων, πέρα από τους μαζικούς βομβαρδισμούς. Μέχρι στιγμής ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως είναι κατά της χερσαίας επέμβασης.

Το ίδιο μέσο αναφέρει πως στην περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη δεν αποφέρουν «καρπούς», τότε είναι πιθανή μία γενικευμένη κλιμάκωση των επιθέσεων.

Αξιωματούχοι περιγράφουν πως στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επιτίθονταν με όλες τις δυνάμεις τους στο Ιράν, τότε είτε θα άλλαζε η διαπραγματευτική ισχύς (υπέρ του Τραμπ) είτε θα έδινε την δυνατότητα στον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει τα «κεκτημένα» του, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη.

Το Ιράν από την άλλη έχει ξεκαθαρίσει πως ο μόνος που μπορεί να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο, είναι το ιρανικό καθεστώς.

Οι 4 επιλογές του Τραμπ

Σε συνεντεύξεις με το Axios, αξιωματούχοι και πηγές που είναι ενήμερες για τις παρασκηνιακές συζητήσεις, περιγράφουν 4 βασικές επιλογές «τελικού χτυπήματος» που θα μπορούσε να επιλέξει ο Τραμπ:

Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Εισβολή στο Λαράκ, ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ. Το στρατηγικό αυτό νησί φιλοξενεί ιρανικά οχυρά, σκάφη επίθεσης ικανά να ανατινάξουν φορτηγά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στην θαλάσσια περιοχή. Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο των Στενών και ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται και από τα ΗΑΕ. Αποκλεισμός ή κατάληψη πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά των Στενών του Ορμούζ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη ετοιμάσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν. Στην πραγματικότητα ο Τραμπ θέλει να αποφύγει αυτήν την επιλογή ενώ πηγές κοντά του αναφέρουν πως αυτό το σενάριο είναι «υποθετικό».

Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές τονίζουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις επιθέσεις, στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν αποφέρουν αποτελέσματα.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποίησε το Ιράν την Τετάρτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει «σκληρότερα από ποτέ» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, μέσα στις επόμενες ημέρες, αρκετά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, οι Ιρανοί θεωρούν πως οι συνομιλίες είναι απλά ένα τέχνασμα του Ντόναλντ Τραμπ για να επιτεθεί αιφνιδιαστικά στο Ιράν, εξουδετερώνοντας κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.

Πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ανέφερε ότι το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία εξακολουθούν να προσπαθούν να οργανώσουν μια συνάντηση μεταξύ των χωρών.

Η πηγή ανέφερε ότι, ενώ το Ιράν απέρριψε τον αρχικό κατάλογο απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεν απέκλεισε εντελώς τις διαπραγματεύσεις.