Axios: Οι νέοι όροι για μία συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και η διαφωνία Τραμπ και Νετανιάχου

Μία νέα πρόταση ειρήνης με το Ιράν ήταν το αντικείμενο της τελευταίας τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να εκφράζει – σύμφωνα με το Axios – στον Αμερικανό Πρόεδρο την έντονη ανησυχία του.

Όπως έγινε γνωστό από το Axios την Τετάρτη (20.05.2026), η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν περιλαμβάνει μία «επιστολή προθέσεων» για τερματισμό του πολέμου και 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχερλάνης, αλλά και τα Στενά του Ορμούζ.

To Axios, αφού χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου «μακρά και δύσκολη», σημειώνει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι οι μεσολαβητές εργάζονταν πάνω σε μία «επιστολή προθέσεων» που θα υπογράφουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν για να τερματίσουν επίσημα τον πόλεμο και να ξεκινήσουν μία περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων για θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, το Κατάρ και το Πακιστάν συνέταξαν ένα αναθεωρημένο μνημόνιο ειρήνης, με τη συμβολή των υπόλοιπων περιφερειακών μεσολαβητών, σε μία προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Κατάρ και οι υπόλοιποι μεσολαβητές – η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος – εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για να τελειοποιήσουν την πρόταση με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών, αναφέρουν οι τρεις πηγές.

Το νέο καταριανό σχέδιο ειρήνης

Σύμφωνα με δύο Άραβες αξιωματούχους και μία ισραηλινή πηγή, το Κατάρ παρουσίασε πρόσφατα στις ΗΠΑ και στο Ιράν ένα νέο σχέδιο. Μία τέταρτη πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει ξεχωριστό σχέδιο από το Κατάρ, αλλά ότι η χώρα αυτή απλώς προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση του Πακιστάν.

Ένας Άραβας αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Καταριανοί έστειλαν μία αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες με τους Ιρανούς σχετικά με το τελευταίο σχέδιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται «με βάση την πρόταση 14 σημείων του Ιράν» και ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρισκόταν στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση. Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών σε λιγότερο από μια εβδομάδα.

Στόχος της νέας αυτής προσπάθειας είναι να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την πλευρά των Ιρανών όσον αφορά τα μέτρα για το πυρηνικό τους πρόγραμμα, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες από τις ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο σταδιακής αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, ανέφερε ένας Άραβας αξιωματούχος.

Και οι τρεις πηγές τόνισαν ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν με το νέο σχέδιο ή εάν θα αλλάξουν σημαντικά τις θέσεις τους.

«Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Κατάρ υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Έχουμε υποστηρίξει σταθερά την αποκλιμάκωση της έντασης για το καλό της περιοχής και των λαών της», δήλωσε Καταριανός διπλωμάτης.