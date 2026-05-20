Axios: «Ρήξη» Νετανιάχου και Τραμπ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν – «Ο Μπίμπι είχε πάρει φωτιά»

Μια δύσκολη συζήτηση είχαν ο πρωθυπουργός Μπέντζαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε το Axios την Τετάρτη (20.05.2026) .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Τρίτη για να τον ενημερώσει ότι οι μεσολαβητές εργάζονται πάνω σε μια «επιστολή προθέσεων» για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, και την έναρξη μιας περιόδου διαπραγματεύσεων διάρκειας ενός μήνα, η οποία θα περιλαμβάνει θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι οι δύο ηγέτες διαφωνούσαν σαφώς σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν το Ιράν στο μέλλον. Μια αμερικανική πηγή που ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία δήλωσε στο Axios ότι «ο Μπίμπι είχε πάρει φωτιά μετά την τηλεφωνική επικοινωνία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νετανιάχου φέρεται να ανησυχούσε κατά τη διάρκεια προηγούμενων φάσεων των διαπραγματεύσεων. «Ο Μπίμπι ανησυχεί πάντα», δήλωσε μια πηγή στο Axios. Το ρεπορτάζ του Axios δημοσιεύτηκε καθώς οι ΗΠΑ απέστειλαν μια νέα πρόταση στο Ιράν μέσω Πακιστανών μεσολαβητών.

Πηγές κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν δήλωσαν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι οι μεσολαβητές της Τεχεράνης εξετάζουν το έγγραφο, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται «ακριβώς στα όρια», μεταξύ επανέναρξης του πολέμου και σύναψης συμφωνίας. «Αν δεν λάβουμε τη σωστή απάντηση, θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε λάβει τη σωστή απάντηση. Θα πρέπει να είναι 100% καλές απαντήσεις», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα δώσει «λίγες ημέρες» για συνομιλίες.

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι το Κατάρ και το Πακιστάν είχαν συντάξει αναθεωρημένο μνημόνιο ειρήνης για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Τεχεράνη δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην ιρανική πρωτεύουσα για τη δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε μια εβδομάδα για να βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος.

Σύμφωνα με έναν Άραβα αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, ο στόχος της επιστολής προθέσεων είναι να προσπαθήσει να πείσει το Ιράν να παράσχει πιο απτά σημεία αναφοράς από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και σαφέστερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Κατάρ υποστηρίζει και συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Πακιστάν, υποστηρίζουμε σταθερά την αποκλιμάκωση για το καλό της περιοχής και του λαού της», δήλωσε στο Axios ένας Καταρινός διπλωμάτης .

Τραμπ: Ο Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω εγώ»

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ο Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω εγώ » σχετικά με το Ιράν, αλλά σημείωσε ότι οι δύο έχουν καλή σχέση. «Θα έπρεπε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό θα άνοιγε αμέσως. Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η θέση του Ισραήλ είναι διαφορετική. Ο Νετανιάχου παραμένει βαθιά επιφυλακτικός ως προς το αν αξίζει να επιδιωχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν αυτή τη στιγμή. Η προτίμησή του, σύμφωνα με πηγές στην έκθεση, είναι να προχωρήσει στρατιωτικά, στοχεύοντας τις κρίσιμες υποδομές του Ιράν και αποδυναμώνοντας περαιτέρω το καθεστώς.

Μια πηγή με γνώση για το θέμα δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με τους Ιρανούς σχετικά με ένα «μνημόνιο κατανόησης και αρχών» που θα θέσει τις βάσεις για διαπραγματεύσεις.

Οι πηγές σημείωσαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.