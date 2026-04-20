Λουιζιάνα: «Στοιχειωμένος από σκοτεινές σκέψεις», o 31χρονος δράστης του μακελειού που σκότωσε 8 παιδιά

Οκτώ παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (19.04.2026) στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα, σε μια σοκαριστική πράξη βίας που σηματοδοτεί την πιο αιματηρή μαζική ένοπλη επίθεση στη χώρα από το 2024.

Ο Shamar Elkins, δράστης του μακελειού με τα 8 παιδιά στη Λουιζιάνα, βετεράνος του στρατού, είχε επικοινωνήσει την Κυριακή του Πάσχα με τη μητέρα του και τον πατριό του εκφράζοντας την ψυχική του κατάρρευση. Όπως ανέφερε ο Shamar Elkins, ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ αποκάλυψε ότι η σύζυγός του επιθυμούσε να χωρίσουν, σύμφωνα με τους New York Times.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Του είπα ότι μπορεί να το ξεπεράσει, ό,τι κι αν περνάει», δήλωσε ο πατριός του, προσθέτοντας ότι εκείνος απάντησε: «Κάποιοι άνθρωποι δεν επιστρέφουν από τους δαίμονές τους».

Ο 31χρονος πατέρας Shamar Elkins, πυροβόλησε θανάσιμα τα επτά παιδιά του και τον ανιψιό του, και τραυμάτισε σοβαρά δύο γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του. Μετά τους πυροβολισμούς, τους οποίους οι αρχές χαρακτήρισαν «ενδοοικογενειακή βία», ο ένοπλος διέφυγε από την περιοχή με κλεμμένο όχημα και καταδιώχθηκε από την αστυνομία, αργότερα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς.

Ο ιατροδικαστής, μιλώντας για τη μία από τις φονικότερες επιθέσεις με πυροβολισμούς στη Λουιζιάνα, εξήγησε πως τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως εξής: Τζέιλα Έλκινς, 3 ετών, Σέιλα Έλκινς, 5 ετών, Κέιλα Που, 6 ετών, Layla Pugh, 7 ετών, Markaydon Pugh, 10 ετών, Sariahh Snow, 11 ετών, Khedarrion Snow, 6 ετών, και Braylon Snow, 5 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς εκτυλίσσονταν οι πυροβολισμοί, κάποια παιδιά προσπάθησαν να δραπετεύσουν από την πίσω πόρτα, δήλωσε η πολιτειακή βουλευτής Tammy Phelps κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με άλλους αξιωματούχους της πόλης. Ένα 13χρονο αγόρι δραπέτευσε από την οροφή και τραυματίστηκε, ανέφερε η αστυνομία.

Τα πτώματα επτά παιδιών εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ το όγδοο δέχθηκε πυροβολισμό την ώρα που βρισκόταν στη σκεπή προσπαθώντας να ξεφύγει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σρέβεπορτ, ο Κρίστοφερ Μπόρντελον.

Οι συνθήκες και το κίνητρο των πυροβολισμών παραμένουν ασαφή. «Αυτή είναι μια τραγική κατάσταση, ίσως η χειρότερη τραγική κατάσταση που είχαμε ποτέ στο Σρίβπορτ», δήλωσε ο δήμαρχος Tom Arceneaux σε συνέντευξη Τύπου.