«Θρίλερ» σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης ξέφυγε από τα προστατευτικά δίχτυα και έκανε βόλτες στις κερκίδες

Μετά από λίγα δύσκολα και δραματικά λεπτά το προσωπικό του τσίρκου κατάφερε να ακινητοποιήσει την τίγρη
Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησαν θεατές σε τσίρκο στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας όταν μια τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και βρέθηκε να κάνει βόλτα στις κερκίδες.

Η στιγμή που το δίχτυ υποχωρεί στο τσίρκο στη Ρωσία δίνοντας την ευκαιρία σε μια από τις τρεις τίγρεις που συμμετείχαν στο εν εξελίξει νούμερο, να περάσει στις κερκίδες έχει καταγραφεί σε βίντεο και κόβει την ανάσα.

Γονείς και παιδιά που βρίσκονταν στις κερκίδες πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να φεύγουν προς την έξοδο.

Από την πλευρά τους, σύμφωνα, με μαρτυρίες, οι υπεύθυνοι του τσίρκου καλούσαν τους θεατές να παραμείνουν στις θέσεις τους ώστε να μην τρομάξει η μεγαλόσωμη τίγρης.

Μετά από λίγα δύσκολα και δραματικά λεπτά το προσωπικό του τσίρκου κατάφερε να ακινητοποιήσει την τίγρη.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του τσίρκου Νικολάι Ντοβγκάλουκ υποστήριξε πως «δεν είναι ότι δεν υπήρχε 100% καμία απειλή για το κοινό, αλλά αυτές είναι ήμερες τίγρεις, που σημαίνει ότι είναι εκπαιδευμένες σαν ήμερα ζώα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε πανικός και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό εξαιτίας αυτού».

Για το σφάλμα με το προστατευτικό δίχτυ, ο Ντοβγκάλουκ έκανε λόγο για «λάθος ενός εργαζόμενου» και για «σύμπτωση».

