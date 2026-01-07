Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Σε αντίθεση με την Ευρώπη που δέχεται επίθεση από τις σφοδρές χιονοπτώσεις που έχουν καθηλώσει αεροπλάνα και τρένα στους σταθμούς, η Αυστραλία βρίσκεται σήμερα (7/1/2026) σε μία άκρως αντίθετη μοίρα αφού το σφοδρό κύμα καύσωνα έχει κάνει τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και δασικές πυρκαγιές, ενώ μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επιδείνωση των φαινομένων.

Συγκεκριμένα σε κάποιες πόλεις της νότιας Αυστραλίας οι αρχές αναγκάζονται να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών καθώς ο καύσωνας προκαλεί υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και φωτιές στα πυκνά δάση της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι οι χειρότερες από το 2019-2020, όταν οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας στοιχίζοντας τη ζωή σε 33 ανθρώπους, κάτι που έμεινε στην ιστορία ως Μαύρο Καλοκαίρι.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Επίσης προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στη Βικτόρια και τη Νότια Αυστραλία.

The Bureau of Meteorology warns the “most significant” heatwave south-eastern Australia has seen in six years, will arrive this week, with temperatures rising to 45C in some areas. Here’s what you need to know. #Australia #Heatwave #Weather pic.twitter.com/3LNr1ExYF6 — SBS Nepali (@SBSNepali) January 6, 2026

«Αυτοί οι αυξημένοι κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιάς προκαλούνται από μια πολύ θερμή αέρια μάζα, η οποία εκτείνεται από τη Δυτική Αυστραλία με μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου», λέει η κορυφαία μετεωρολόγος Σάρα Σκάλι.

Στη Βικτόρια, όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου και τους 41 στην πολιτειακή πρωτεύουσα, τη Μελβούρνη, οι αρχές πρότειναν στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να είναι ενυδατωμένοι.

Australia faces its first major heatwave of the year, with temperatures forecast to reach 40-46 degrees across Victoria, South Australia, and parts of New South Wales between Wednesday and Saturday.



The Murray River region could experience three consecutive days of 45-degree… pic.twitter.com/DDdm2tnwzT — Sunrise (@sunriseon7) January 5, 2026

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Βικτόριας, ο Τιμ Γουΐμπους, είπε ότι οι πυροσβέστες δίνουν τεράστια μάχη για να σβήσουν φωτιές σε όλη την πολιτεία και ότι οι συνθήκες πιθανόν να επιδεινωθούν μεθαύριο Παρασκευή.

Monster heatwave grips every state in Australia with temperatures soaring past 45C and extreme fire danger warnings

Millions of Aussies are about to swelter through a scorching heatwave set to last for days in several states.https://t.co/W2LtzasDwd — Lynie (@lynlinking) January 6, 2026

«Εχουμε ήδη εκδώσει σύσταση σε όλη την πολιτεία για ακραίο καύσωνα και τώρα παρακολουθούμε την έναρξη αυτών των συνθηκών ανά την πολιτεία», είπε ο ίδιος.

Οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 31 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ, τους 32 στο Περθ και τους 43 στην Αδελαΐδα.

Ορισμένοι δημόσιοι χώροι, όπως βιβλιοθήκες, παρέτειναν το ωράριο λειτουργίας τους ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να καταφύγουν εκεί για δροσιά, ενώ άλλοι, όπως το Πάρκο για Σαφάρι Μονάρτο, αναγκάστηκαν να κλείσουν σήμερα.

Περισσότερα από 2.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Αδελαΐδα.