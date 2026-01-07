Συμβαίνει τώρα:
Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η ζέστη θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες
αυστραλία
Σέρφερ στην Αυστραλία / Carola Frentzen/picture-alliance/dpa/AP Images

Σε αντίθεση με την Ευρώπη που δέχεται επίθεση από τις σφοδρές χιονοπτώσεις που έχουν καθηλώσει αεροπλάνα και τρένα στους σταθμούς, η Αυστραλία βρίσκεται σήμερα (7/1/2026) σε μία άκρως αντίθετη μοίρα αφού το σφοδρό κύμα καύσωνα έχει κάνει τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και δασικές πυρκαγιές, ενώ μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επιδείνωση των φαινομένων.

Συγκεκριμένα σε κάποιες πόλεις της νότιας Αυστραλίας οι αρχές αναγκάζονται να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών καθώς ο καύσωνας προκαλεί υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και φωτιές στα πυκνά δάση της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι οι χειρότερες από το 2019-2020, όταν οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας στοιχίζοντας τη ζωή σε 33 ανθρώπους, κάτι που έμεινε στην ιστορία ως Μαύρο Καλοκαίρι.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Επίσης προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στη Βικτόρια και τη Νότια Αυστραλία.

«Αυτοί οι αυξημένοι κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιάς προκαλούνται από μια πολύ θερμή αέρια μάζα, η οποία εκτείνεται από τη Δυτική Αυστραλία με μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου», λέει η κορυφαία μετεωρολόγος Σάρα Σκάλι.

Στη Βικτόρια, όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου και τους 41 στην πολιτειακή πρωτεύουσα, τη Μελβούρνη, οι αρχές πρότειναν στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να είναι ενυδατωμένοι.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Βικτόριας, ο Τιμ Γουΐμπους, είπε ότι οι πυροσβέστες δίνουν τεράστια μάχη για να σβήσουν φωτιές σε όλη την πολιτεία και ότι οι συνθήκες πιθανόν να επιδεινωθούν μεθαύριο Παρασκευή.

«Εχουμε ήδη εκδώσει σύσταση σε όλη την πολιτεία για ακραίο καύσωνα και τώρα παρακολουθούμε την έναρξη αυτών των συνθηκών ανά την πολιτεία», είπε ο ίδιος.

Οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 31 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ, τους 32 στο Περθ και τους 43 στην Αδελαΐδα.

Ορισμένοι δημόσιοι χώροι, όπως βιβλιοθήκες, παρέτειναν το ωράριο λειτουργίας τους ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να καταφύγουν εκεί για δροσιά, ενώ άλλοι, όπως το Πάρκο για Σαφάρι Μονάρτο, αναγκάστηκαν να κλείσουν σήμερα.

Περισσότερα από 2.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Αδελαΐδα.

Κόσμος
