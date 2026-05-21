«Σωσίας» βουβάλι του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπαγκλαντές – Χαμός στα social media με τη ξανθιά φράτζα του

Συρρέει ο κόσμος για να δει από κοντά το βουβάλι με την... κόμη του αμερικανού προέδρου και το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ»
Το βουβάλι με παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ»
Ένας αλμπίνος βούβαλος με εντυπωσιακή ξανθιά φράντζα – που θυμίζει τον Ντόναλντ Τραμπ – έχει γίνει σταρ των social media στο Μπανγκλαντές, καθώς εκατοντάδες πολίτες συρρέουν για να τον δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του πριν θυσιαστεί στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Ιντ αλ-αντχά.

Το ζώο, βάρους περίπου 700 κιλών, απέκτησε το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» εξαιτίας του τριχωτού της κεφαλής του, που θύμισε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη στο Μπαγκλαντές το γνωστό χτένισμα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 38χρονος ιδιοκτήτης του ζώου, Ζία Ουντίν Μρίντα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το όνομα το επέλεξε ο μικρότερος αδελφός του. «Ο αδελφός μου διάλεξε αυτό το όνομα λόγω των εξαιρετικών μαλλιών του βουβαλιού», ανέφερε από τη φάρμα του στη Ναγιαρανγκάντζ, λίγο έξω από τη Ντάκα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, πλήθος περίεργων επισκεπτών, παιδιών και χρηστών των social media έχουν περάσει από τη φάρμα για να δουν από κοντά το ζώο που έγινε viral.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και χτενίζουν προσεκτικά τη ξανθιά φράντζα του ανάμεσα στα μεγάλα κέρατά του.

«Η μοναδική πολυτέλεια που απολαμβάνει είναι ότι κάνει μπάνιο τέσσερις φορές την ημέρα», σχολίασε ο ιδιοκτήτης του, διευκρινίζοντας πάντως ότι η ομοιότητα με τον Τραμπ περιορίζεται αποκλειστικά στα μαλλιά.

