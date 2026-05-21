Μπατακλάν: Πήρε άδεια από τη φυλακή ο «εγκέφαλος» της επίθεσης – Φόβοι ότι θα αποφυλακιστεί νωρίτερα

Το δικαστήριο των Βρυξελλών του έχει ήδη εγκρίνει έξι άδειες διάρκειας 36 ωρών η καθεμία - Πολιτικές αντιδράσεις για την απόφαση
Photo / Winfried Rothermel/picture-alliance/dpa/AP Images
Σοκ και οργή προκαλεί στο Βέλγιο η απόφαση να δοθεί άδεια στον Μοχάμεντ Μπακάλι, έναν από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν με το μακελειό στο Παρίσι και στο Μπατακλάν το 2015. Ο καταδικασμένος τρομοκράτης, που θεωρείται «εγκέφαλος» των επιθέσεων, εκτίει την ποινή του σε φυλακή του Βελγίου, όμως δικαστήριο των Βρυξελλών του επέτρεψε ήδη έξι άδειες εξόδου από τη φυλακή.

Το μακελειό στο Μπατακλάν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 είχαν αφήσει πίσω τους 130 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Παρά το βαρύ παρελθόν του Μπακάλι, το δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να λάβει σωφρονιστικές άδειες λόγω καλής διαγωγής στη φυλακή, κάτι που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στον πολιτικό κόσμο του Βελγίου και της Γαλλίας.

Ο Μπακάλι είχε καταδικαστεί στη Γαλλία για τον ρόλο του στις επιθέσεις στο Παρίσι, αλλά και για την αποτυχημένη τρομοκρατική επίθεση σε τρένο Thalys τον Αύγουστο του 2015. Σήμερα κρατείται στη φυλακή του Ιτρ στο Βέλγιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το δικαστήριο εκτέλεσης ποινών των Βρυξελλών του ενέκρινε έξι άδειες διάρκειας 36 ωρών η καθεμία.

Η εισαγγελία των Βρυξελλών είχε δώσει αρνητική γνωμοδότηση για την υπόθεση, όμως δεν είχε το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να κάνει έφεση στην απόφαση. Το θέμα προκάλεσε πολιτική θύελλα, με αρκετούς βουλευτές να ζητούν άμεσα αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να μην μπορούν καταδικασμένοι τρομοκράτες να παίρνουν τόσο εύκολα άδειες ή υφ’ όρον αποφυλάκιση.

 

Το δικαστήριο στάθηκε ιδιαίτερα στην «ήρεμη και με σεβασμό» συμπεριφορά που έχει δείξει μέσα στη φυλακή.

Μάλιστα, αν συνεχίσει την ίδια «καλή» συμπεριφορά, υπάρχει το ενδεχόμενο να αποφυλακιστεί αρκετά χρόνια πριν ολοκληρωθεί η ποινή του το 2040.

Ο Βέλγος βουλευτής Ντενί Ντικάρμ ξέσπασε δημόσια κατά της απόφασης, λέγοντας πως «είναι σοκ» και ότι η Δικαιοσύνη «πατά πάνω στον πόνο και τη μνήμη των θυμάτων». Όπως τόνισε, οι επιθέσεις είχαν προκαλέσει συνολικά 530 θύματα και μια τέτοια απόφαση δημιουργεί αίσθημα αδικίας στην κοινωνία. Δήλωσε μάλιστα ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε μέρος της βελγικής Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος, μαζί με άλλους βουλευτές, έθεσε το θέμα στη Βουλή ζητώντας εξηγήσεις από την υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου. Η υπουργός δεν σχολίασε ευθέως την απόφαση του δικαστηρίου, επιβεβαίωσε όμως ότι ο Μπακάλι έχει ήδη πάρει έξι άδειες εξόδου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν πιο αυστηροί όροι και κυρώσεις για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στο Βέλγιο για το αν άτομα που συμμετείχαν σε τρομοκρατικές επιθέσεις όπως το μακελειό στο Μπατακλάν πρέπει να έχουν δικαίωμα σε άδειες και πιθανή πρόωρη αποφυλάκιση, ακόμη κι αν παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά μέσα στη φυλακή.

