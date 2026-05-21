Πούτιν: Μέτρο «έσχατης λύσης» για την ασφάλεια της Ρωσίας η χρήση πυρηνικών όπλων

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολούθησε σήμερα Πέμπτη 21.05.2026 μαζί με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο κοινές πυρηνικές ασκήσεις των δύο χωρών. Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι τα πυρηνικά όπλα είναι σημαντικά για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς λειτουργούν ως μέσο αποτροπής και προστασίας της κυριαρχίας τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χρήση τους ως μέτρο «έσχατης λύσης».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τις πυρηνικές της δυνάμεις, χωρίς όμως, όπως είπε, να συμμετέχει σε αγώνα εξοπλισμών. Τόνισε ότι «η Ρωσία λειτουργεί με βάση ένα προγραμματισμένο σχέδιο και δεν εμπλέκεται σε αγώνα εξοπλισμών», ενώ πρόσθεσε πως η χώρα του «σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεών της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι κοινές ασκήσεις με τη Λευκορωσία έχουν στόχο την πρακτική εκτόξευση βαλλιστικών και κρουζ πυραύλων, αλλά και την εκπαίδευση στη χρήση πυρηνικών όπλων που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Λευκορωσίας.

Όπως είπε, «οι αυξανόμενες εντάσεις στον κόσμο και η εμφάνιση νέων απειλών και κινδύνων» κάνουν απαραίτητη τη διατήρηση της πυρηνικής ισχύος για στρατηγική αποτροπή.

Από την πλευρά του, ο Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λευκορωσία «δεν πρόκειται να πολεμήσει κανέναν», εκτός αν «προκληθεί».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ συνεχίζονται οι ασκήσεις των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων, που πραγματοποιούνται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου με τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.