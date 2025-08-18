Αυστραλία: Αναγκαστική προσγείωση μονοκινητήριου αεροσκάφους σε γήπεδο γκολφ – Βίντεο

Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο γκολφ στην Αυστραλία.

Οι δύο επιβάτες, ένας εκπαιδευτής και o εκπαιδευόμενος, βγήκαν σώοι από το αεροσκάφος, που έκανε μία ανώμαλη έκτακτη προσγείωση στο γήπεδο γκολφ Mona Vale βόρεια του Σίδνεϊ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροσκάφος προσέκρουσε στο γρασίδι με το δεξί φτερό να ακουμπά το έδαφος.

Two people miraculously escaped after a Piper Cherokee light plane made an emergency landing crashing onto Mona Vale Golf Course in Sydney’s north. pic.twitter.com/dB9IJOTd1w — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 17, 2025

A light plane was forced to make an emergency landing on a golf course in Sydney after losing power pic.twitter.com/ooFQ30K1Fy — Reuters (@Reuters) August 18, 2025

Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο επιβάτης έλαβαν ιατρική περίθαλψη για ελαφρά τραύματα ενώ διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος.