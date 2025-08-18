Κόσμος

Αυστραλία: Αναγκαστική προσγείωση μονοκινητήριου αεροσκάφους σε γήπεδο γκολφ – Βίντεο

Το μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στο έδαφος - Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων
Ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο γκολφ στην Αυστραλία.

Οι δύο επιβάτες, ένας εκπαιδευτής και o εκπαιδευόμενος, βγήκαν σώοι από το αεροσκάφος, που έκανε μία ανώμαλη έκτακτη προσγείωση στο γήπεδο γκολφ Mona Vale βόρεια του Σίδνεϊ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροσκάφος προσέκρουσε στο γρασίδι με το δεξί φτερό να ακουμπά το έδαφος.

 

Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι τόσο ο εκπαιδευτής όσο και ο επιβάτης έλαβαν ιατρική περίθαλψη για ελαφρά τραύματα ενώ διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος.

