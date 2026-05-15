HAE: Ετοιμάζονται να επιταχύνουν το έργο κατασκευής νέου αγωγού πετρελαίου για την παράκαμψη του Στενού

Νέο αγωγό για την εξαγωγή του πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα επιταχύνουν την κατασκευή έτσι ώστε να διπλασιάσουν οι εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζάιρα από το 2027, ανακοίνωσε το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι (ADMO). Το ADMO δεν αποκάλυψε το αρχικό χρονοδιάγραμμα για το έργο.

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι σεΐχης Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ έδωσε οδηγία στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) να επιταχύνει το έργο του Αγωγού Ανατολής – Δύσης στη διάρκεια συνόδου εκτελεστικής επιτροπής, πρόσθεσε το ADMO, διευκρινίζοντας ότι ο αγωγός αυτός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ,είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2027.

Μέσω του υπάρχοντος Αγωγού Αργού Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADCOP), που είναι επίσης γνωστός ως ο αγωγός Χαμπσάν-Φουτζάιρα, μπορούν να μεταφερθούν έως και 1,8 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα και αυτός αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας καθώς η χώρα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τις απευθείας εξαγωγές από την ακτή του Κόλπου του Ομάν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου με αγωγούς που μεταφέρουν το αργό έξω από το Στενό του Ορμούζ, στην ακτή του Κόλπου του Ομάν.

Το στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν έχει στην πράξη αποκλειστεί από το Ιράν σε απάντηση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, στραγγαλίζοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου που μεταφέρονται υπό κανονικές συνθήκες στην Ασία και αλλού.