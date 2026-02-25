Κόσμος

Αυστραλία: Εκκενώθηκε η πρωθυπουργική κατοικία – Απειλή για βόμβα

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θεωρεί δεδομένη την ασφάλειά του μετά την απομάκρυνσή του από την κατοικία του
Australian Prime Minister Anthony Albanese attends a ceremonial welcome for Israel’s President Isaac Herzog at Government House in Canberra, Australia, February 11, 2026. AAP/Lukas Coch via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA.
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι / AP

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Αυστραλίας, αργά το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) στην πρωθυπουργική κατοικία, μετά από email που στάλθηκε για απειλή βόμβας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, απομακρύνθηκε από την κατοικία του στην Καμπέρα μετά την απειλή για βόμβα και επέστρεψε μερικές ώρες αργότερα αφού δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα (25.02.2026) ότι δεν θεωρεί δεδομένη την ασφάλειά του μετά την απομάκρυνσή του από την κατοικία του. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή.

Νομίζω ότι είναι απλά μια υπενθύμιση, να μη χάνεις ευκαιρία να λες στον κόσμο, για τον Θεό χαλαρώστε. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα αυτά τα πράγματα“, είπε ο Αλμπανέζι σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης. Νωρίτερα σήμερα ο Αλμπανέζι ανάρτησε μια φωτογραφία στο Instagram με τον σκύλο του να στέκεται μπροστά στην πόρτα του The Lodge, της επίσημης κατοικίας του στην Καμπέρα και μια λεζάντα στην οποία ευχαριστεί την αστυνομία που επιτέλεσε το έργο της.

Η απειλή για βόμβα εστάλη σε έναν εκπρόσωπο του Shen Yun, ενός κορυφαίου διεθνούς θιάσου κλασικού κινεζικού χορού που είναι απαγορευμένος στην Κίνα και πρόκειται να πραγματοποιήσει εμφάνιση στην Αυστραλία αυτό τον μήνα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Το μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο ήταν αρχικά γραμμένο στα κινεζικά και εστάλη στους τοπικούς διοργανωτές του θιάσου, ισχυριζόταν ότι γύρω από την κατοικία του Αλμπανέζι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά και απειλούσε ότι αν ο θίασος πραγματοποιούσε εμφάνιση στη χώρα, θα ανατινάσσονταν.

“Όλες οι απειλές καταγγέλθηκαν στις αυστραλιανές αρχές εθνικής ασφαλείας και στις αρχές επιβολής του νόμου. Εκτιμάμε τα βήματα που έχουν γίνει για την εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας και για την προστασία των εκλεγμένων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού”, ανέφερε ο θίασος.

Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με την πηγή της απειλής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
61
47
44
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Και ο Στίβεν Χόκινγκ στην «παρέα» του Επστάιν - Η φωτογραφία ανάμεσα σε δυο κορίτσια με μπικίνι
Υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες από την περίοδο εκείνη - Η μία έδειχνε τον Χόκινγκ σε ένα μπάρμπεκιου με αρκετούς άλλους ανθρώπους, ενώ η δεύτερη να κάνει μια ξενάγηση στον βυθό του νησιού μέσα από ένα υποβρύχιο
Ο Στίβεν Χόκινγκ σε φωτογραφία που βρέθηκε από τα αρχεία του Επστάιν 5
Newsit logo
Newsit logo