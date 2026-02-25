Αυστραλία: Εκκενώθηκε η πρωθυπουργική κατοικία – Απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Αυστραλίας, αργά το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) στην πρωθυπουργική κατοικία, μετά από email που στάλθηκε για απειλή βόμβας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, απομακρύνθηκε από την κατοικία του στην Καμπέρα μετά την απειλή για βόμβα και επέστρεψε μερικές ώρες αργότερα αφού δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα (25.02.2026) ότι δεν θεωρεί δεδομένη την ασφάλειά του μετά την απομάκρυνσή του από την κατοικία του. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή.

“Νομίζω ότι είναι απλά μια υπενθύμιση, να μη χάνεις ευκαιρία να λες στον κόσμο, για τον Θεό χαλαρώστε. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα αυτά τα πράγματα“, είπε ο Αλμπανέζι σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης. Νωρίτερα σήμερα ο Αλμπανέζι ανάρτησε μια φωτογραφία στο Instagram με τον σκύλο του να στέκεται μπροστά στην πόρτα του The Lodge, της επίσημης κατοικίας του στην Καμπέρα και μια λεζάντα στην οποία ευχαριστεί την αστυνομία που επιτέλεσε το έργο της.

Η απειλή για βόμβα εστάλη σε έναν εκπρόσωπο του Shen Yun, ενός κορυφαίου διεθνούς θιάσου κλασικού κινεζικού χορού που είναι απαγορευμένος στην Κίνα και πρόκειται να πραγματοποιήσει εμφάνιση στην Αυστραλία αυτό τον μήνα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της οργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο ήταν αρχικά γραμμένο στα κινεζικά και εστάλη στους τοπικούς διοργανωτές του θιάσου, ισχυριζόταν ότι γύρω από την κατοικία του Αλμπανέζι είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά και απειλούσε ότι αν ο θίασος πραγματοποιούσε εμφάνιση στη χώρα, θα ανατινάσσονταν.

“Όλες οι απειλές καταγγέλθηκαν στις αυστραλιανές αρχές εθνικής ασφαλείας και στις αρχές επιβολής του νόμου. Εκτιμάμε τα βήματα που έχουν γίνει για την εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας και για την προστασία των εκλεγμένων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού”, ανέφερε ο θίασος.

Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με την πηγή της απειλής.