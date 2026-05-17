Ο Τραμπ ξαναχτύπησε με ανάρτηση – γρίφο: Προειδοποιεί για «ηρεμία πριν την καταιγίδα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε μια φωτογραφία μέσω AI στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να είναι περιτριγυρισμένος από πολεμικά πλοία μέσα σε θαλασσοταραχή και καταιγίδα
Μέσα τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν θα ξεκινήσει ξανά τις επιθέσεις στο Ιράν με την κατάσταση να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του σχετικά με το Ιράν, όμως μια ανάρτησή του στο Truth Social φαίνεται να δείχνει τον δρόμο των εξελίξεων, αν και ο γρίφος παραμένει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε μια φωτογραφία μέσω AI στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να είναι περιτριγυρισμένος από πολεμικά πλοία μέσα σε θαλασσοταραχή και καταιγίδα. Η λεζάντα γράφει το αινιγματικό «ήταν ήρεμα πριν τη καταιγίδα».

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει το Ιράν ότι θα περάσει δύσκολα αν δεν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία.

 

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου γνωστοποίησε την πρόθεση δημιουργίας ενός συστήματος ρύθμισης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, αναμένεται σύντομα να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες, ενώ ήδη έχει γίνει γνωστό ότι στο πλαίσιο του νέου αυτού μηχανισμού θα επιβάλλονται χρεώσεις για «εξειδικευμένες υπηρεσίες» που θα παρέχονται στα διερχόμενα πλοία.

Το αεροπλανοφόρο το USS Gerald R. Ford (CVN-78), το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες Σάββατο στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο επέστρεψε στην έδρα του στο Νόρφολκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου το υποδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο.

Προτού αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, το USS Gerald R. Ford συμμετείχε στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική – όπου η Ουάσινγκτον διεξήγαγε μια εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, κατέσχεσε πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και, κυρίως, αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.

