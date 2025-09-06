Κόσμος

Αυστραλία: Έλληνας ο σέρφερ που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία

Τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο που ήταν πάντα στην παραλία
Ο ομογενής Mercury Psillakis που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία
Φωτογραφία Facebook \ Mercury Psillakis

Τον θάνατο του Μερκούρη Ψυλλάκη (Mercury Psillakis) μετά από επίθεση καρχαρία, θρηνεί η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας και συγκεκριμένα η κοινότητα του Dee Why.

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης ήταν ο σέρφερ που έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (06.09.2025) στην Αυστραλία. Είχε πάρει για σερφ όταν δέχτηκε στην επίθεση του καρχαρία υποκύπτωντας στα τραύματά του.

Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα, η οποία στηρίζει τη σύζυγό του, τη μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του όπως αναφέρει το sbs.com.au.

Τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα τους γνώριζαν «σχεδόν όλοι» στο Dee Why, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο που ήταν πάντα στην παραλία.

Τα δίδυμα αδέλφια, Mercury και Mike, λάτρευαν το σέρφινγκ (ο Μike έχει δική του εταιρεία κατασκευής σανίδων του surf) και ζούσαν στην παράκτια κοινότητα από παιδιά, όταν οι γονείς τους μετακόμισαν στο Dee Why το 1962.

Βαθιά ριζωμένοι στην κοινότητα, συμμετείχαν σε συλλόγους και οργανώσεις, ενώ ο Merc, όπως τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά, είχε οργανώσει πρόσφατα ένα «paddle out» προς τιμήν ενός παλιού σέρφερ που είχε φύγει από τη ζωή. Ήταν επίσης μέλη του Long Reef Boardriders Association.

 

Ο Mercury είχε στεφθεί πρωταθλητής του συλλόγου το 1994 και ο Mike ακολούθησε το 1999.

Φίλοι και συγγενείς του Mercury Psillakis, του Ελληνα που σκοτώθηκε από καρχαρία στα Βόρεια Προάστια του Σίδνεϊ, βρήκαν παρηγοριά από άλλους σέρφερ με την θλίψη να είναι εμφανής στα πρόσωπά τους. 

Μέλη της οικογένειας εθεάθησαν να αγκαλιάζονται και να στηρίζονται ο ένας στον άλλον καθώς κάθονταν στην άμμο, λίγα μέτρα μακριά από μια σκηνή που είχε στηθεί και αποκλειστεί από το κοινό.

