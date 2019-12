Αυστραλία: Φαγητό και δώρα στους πυροσβέστες που μάχονται με τις πυρκαγιές

Σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, στην Αυστραλία επικρατεί σχετική δροσιά και οι πυροσβέστες προσπαθούν να την εκμεταλλευθούν για να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Θέλουν να προλάβουν τη νέα αύξηση της θερμοκρασίας και την ξηρασία.

Στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου το Σαββατοκύριακο ολόκληρες πόλεις επλήγησαν από τις φωτιές, η πρωθυπουργός Γκλάντις Μπερετζίκλιαν καθώς και ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Σέιν Φιτζσίμονς παρευρέθηκαν σε πρόγευμα που διοργανώθηκε από εθελοντές στη μικρή πόλη Κόλο, σε απόσταση 90 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Σίδνεϊ.

«Εθελοντές της κοινότητας προσέφεραν φαγητό (στους πυροσβέστες), τους έκαναν παρέα, μίλησαν μαζί τους, και τύλιξαν δώρα και καλάθια με τρόφιμα για τις ομάδες που κατευθύνονταν προς τα μέτωπα των πυρκαγιών», έγραψε στο Twitter ο Φιτζσίμονς. «Ήταν υπέροχα και το κλίμα ήταν πολύ καλό», τόνισε.

