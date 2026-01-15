Αυστραλία: Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στη Βικτώρια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα

Δύσκολες στιγμές στη Βικτώρια της Αυστραλίας, καθώς μια σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε ξαφνικές πλημμύρες αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τον Μεγάλο Ωκεάνιο Δρόμο (Σ.τ.Σ: έναν από τους πιο διάσημους και γραφικούς παραθαλάσσιους δρόμους στον κόσμο, μήκους 240 χλμ ).

Εξαιτίας της καταιγίδας πολλά αυτοκίνητα στη Βικτώρια της Αυστραλίας παρασύρθηκαν στη θάλασσα και χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση για τις πόλεις κατά μήκος του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου, ενός διάσημου τουριστικού προορισμού.

Η προειδοποίηση ανέφερε ότι “πολύ επικίνδυνες συνθήκες προκαλούνται από μια σφοδρή καταιγίδα και από ξαφνικές πλημμύρες” και σε αυτήν γινόταν έκκληση προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ένα μεγάλο τμήμα του Δρόμου έκλεισε και για τις δύο κατευθύνσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Massive flash flooding from Lorne to Wye River in Victoria, Australia (15.01.2026) pic.twitter.com/QPSWUx3Gas — Disaster News (@Top_Disaster) January 15, 2026

Massive flash flooding from Lorne to Wye River in Victoria, Australia (15.01.2026) pic.twitter.com/QPSWUx3Gas — Disaster News (@Top_Disaster) January 15, 2026

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στον ωκεανό και 6.500 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Flash Flood Emergency #Australia



Major Flash flooding is continuing to affect the Wye River in Victoria.



A violent thunderstorm has triggered life-threatening flash flooding at Wye River on the Great Ocean Road, with videos posted to social media showing an SUV swept out to… pic.twitter.com/vekvcIFH6u — News.Az (@news_az) January 15, 2026

Διασώστες βοηθούν τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς πλημμύρισαν χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων, δήλωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης ABC Radio.

BREAKING: Cars have been swept out to sea by flash flooding in Victoria. Dramatic video shared with 7NEWS showed multiple vehicles at the mercy of the swollen Wye River being pushed towards the beach. DETAILS: https://t.co/Qg0jIHtz6B #flood #flashfood #greatoceanroad #victoria… pic.twitter.com/INm5rStZvm — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 15, 2026

Πριν από λίγες μέρες ο Μεγάλος Ωκεάνιος Δρόμος είχε κλείσει εξαιτίας των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση εν μέσω ενός σφοδρού κύματος καύσωνα.