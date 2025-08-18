Αυστραλία: Οι αρχές ακύρωσαν την βίζα Ισραηλινού βουλευτή που θα επισκεπτόταν την χώρα

Οι αρχές της Αυστραλίας αποφάσισαν να ακυρώσουν τη βίζα Ισραηλινού ακροδεξιού βουλευτή, του Σίμχα Ρόθμαν, που ανήκει στον κυβερνητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ και ο οποίος έχει ζητήσει την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο Σίμχα Ρόθμαν, βουλευτής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός επικεφαλής του οποίου είναι ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ήταν προγραμματισμένο να πάει στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη της Αυστραλίας αργότερα, τον Αύγουστο έπειτα από πρόσκληση τοπικής, εβραϊκής, συντηρητικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Αυστραλία είναι μεταξύ των χωρών που πρόκειται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο μια απόφαση η οποία, σύμφωνα με τον Ρόθμαν, θα είναι «σοβαρό λάθος και μεγάλη ανταμοιβή για τη Χαμάς και την τρομοκρατία».

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για την ακύρωση της βίζας του λόγω δηλώσεων που έχει κάνει, με τις οποίες έχει ζητήσει από το Ισραήλ να θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη Δυτική Όχθη. Μάλιστα έχει υποστηρίξει ότι το αίτημα για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα οδηγήσει στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ και έχει χαρακτηρίσει τα παιδιά των Παλαιστίνιων στη Γάζα «εχθρούς».

Τον Ιούνιο η κυβέρνηση του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζι, μαζί με τις κυβερνήσεις άλλων τεσσάρων χωρών, επέβαλαν κυρώσεις στον Σμότριτς και τον επίσης ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ για την υποκίνηση βίας εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη.

«Όλα όσα έχω πει προσωπικά έχουν ειπωθεί επανειλημμένα από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών στο Ισραήλ και από την κυβέρνηση του Ισραήλ», είπε ο Ρόθμαν μιλώντας στο Reuters.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ δήλωσε μάλιστα σε ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνησή μας υιοθετεί σκληρή στάση έναντι όσων επιδιώκουν να έρθουν στη χώρα μας και να σπείρουν τη διχόνοια. Αν έρχεστε στην Αυστραλία για να διαδώσετε ένα μήνυμα μίσους και διχόνοιας, δεν σας θέλουμε εδώ», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Ρόθμαν, που είχε προσκληθεί στην Αυστραλία από την Αυστραλιανή Εβραϊκή Ένωση (AJA), κατηγόρησε την κυβέρνηση του Αλμπανέζι για «ξεκάθαρο και κατάφωρο αντισημιτισμό». «Αυτή η αντισημιτική απόφαση δεν έχει στόχο εμένα. Έχει στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία, το κράτος και τον λαό του Ισραήλ», πρόσθεσε.

O επικεφαλής της AJA, Ρόμπερτ Γκρέγκορι εξήγησε ότι στόχος της επίσκεψης του Ρόθμαν ήταν «να δείξει αλληλεγγύη με την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας, η οποία είναι αντιμέτωπη με ένα κύμα αντισημιτισμού. Πρόσθεσε επίσης ότι στη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα ο Ισραηλινός βουλευτής θα συναντούσε και θύματα αντισημιτισμού.