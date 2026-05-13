«Είσαι πολύ όμορφη»: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό που προκάλεσε την έκρηξη της Μπριζίτ και το viral χαστούκι

Το άγνωστο παρασκήνιο και τα γραπτά μηνύματα στο κινητό του Μακρόν που είδε η Μπριζίτ, αποκαλύπτει ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ
Η άβολη στιγμή του χαστουκιού στον Μακρόν από την Μπριζίτ, μέσα στο αεροπλάνο / REUTERS / Chalinee Thirasupa
Το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, που είχε προκαλέσει παγκόσμιο θόρυβο, επανήλθε στο επίκεντρο της δημοσιότητας ύστερα από νέους ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και βάζουν στο κάδρο τα μηνύματα με Ιρανή ηθοποιό. 

Τον Μάιο του 2025, ένα viral βίντεο από την άφιξη του προεδρικού ζεύγους στο Ανόι του Βιετνάμ – στο πλαίσιο της εξαήμερης περιοδείας του Μακρόν στη Νοτιοανατολική Ασία – έδειχνε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να δέχεται μια απότομη κίνηση – που παρέπεμπε σε χαστούκι – από τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν, ακριβώς τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους.

Στο βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου, ο Μακρόν εμφανίζεται να στέκεται στην είσοδο του αεροπλάνου όταν ξαφνικά τα χέρια της Μπριζίτ προσγειώνονται στο πρόσωπό του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι τον χαστουκίζει ή τον σπρώχνει – με τον ίδιο να τραβιέται πίσω και να χαμογελά αμήχανα, μόλις αντιλαμβάνεται την παρουσία των καμερών.

Η επίσημη απάντηση από το Ελιζέ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους: «Ήταν μια στιγμή αποφόρτισης ανάμεσα στον πρόεδρο και τη σύζυγό του, πριν την έναρξη της περιοδείας. Ένα στιγμιότυπο οικειότητας και χαριτολογίας». Ο ίδιος ο Μακρόν απάντησε με χιούμορ στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, λέγοντας: «Κάνουμε πλάκα με τη σύζυγό μου. Και ξαφνικά, το συγκεκριμένο περιστατικό μετατρέπεται σε γεωπλανητική καταστροφή».

Οι φήμες για μήνυμα από Ιρανή ηθοποιό

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι» υποστήριξε πως πίσω από την ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι βρισκόταν ένα μήνυμα που φέρεται να είχε λάβει ο Μακρόν από την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η πρώτη κυρία της Γαλλίας είδε ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον πρόεδρο και την ηθοποιό, με τον Μακρόν να σχολιάζει ότι τη βρίσκει «πολύ όμορφη».

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί, γνωστή και ως Ραχαβάρντ Φαραχανί, είναι Ιρανογαλλίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως τα «Body of Lies», «Paterson», «Girls of the Sun», «Extraction» και «Extraction 2», ενώ θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρανές ηθοποιούς παγκοσμίως.

Η ιρανογαλλίδα ηθοποιός Golshifteh Farahani / Photo by Scott A Garfitt / Invision / AP

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν σχετικά με το περιστατικό ή τη φερόμενη ανταλλαγή μηνυμάτων.

