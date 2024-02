Αυστραλία: Σκοτώθηκε αγρότης από ιπτάμενα συντρίμμια – Ριπές ανέμων ξεπέρασαν τα 150 χλμ

Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα σε μια μεγάλη έκταση της ανατολικής Αυστραλίας εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, ενώ ένας κτηνοτρόφος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ιπτάμενα συντρίμμια που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδους ανέμους.

Η κακοκαιρία έπληξε την πολιτεία Βικτόρια την Τρίτη (13.2.2024), με καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμων 150 και πλέον χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Πενηντάρης κτηνοτρόφος σκοτώθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας – κατά τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε από ιπτάμενα συντρίμμια ενώ οδηγούσε τρακτέρ – ανατολικά της Μελβούρνης, ανέφεραν οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι άνεμοι εξάπλωσαν εξάλλου πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην Γκράμπιανς, δυτικά της Μελβούρνης, με αποτέλεσμα να καεί ακόμη απροσδιόριστος αριθμός σπιτιών σε κωμόπολη.

Στην κορύφωση των φαινομένων, πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον διαχειριστή της αυστραλιανής αγοράς ενέργειας. Συνέχιζαν ακόμη σήμερα το πρωί να μην έχουν ρεύμα κάπου 285.000 άνθρωποι.

Οι σφοδροί άνεμοι πήραν μαζί οροφές κτιρίων, ξερίζωσαν δέντρα και στύλους και πυλώνες του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ και εικόνες που μοιράστηκαν χρήστες του διαδικτύου.

A summer storm lashed parts of Australia with heavy rain and high winds, knocking out power to 500,000 people. pic.twitter.com/gAqyZcYtHi