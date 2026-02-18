Αυστρία: Στο εδώλιο ο ορειβάτης που άφησε την σύντροφό του να πεθάνει στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της χώρας – Στο πλευρό του η μητέρα της

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο 33χρονης ορειβάτισσας στην κορυφή του Γκρόσγκλοκνερ, το υψηλότερο βουνό της Αυστρίας, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο με τη δίκη του συντρόφου της, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σε μία αναπάντεχη εξέλιξη, η μητέρα της νεκρής ορειβάτισσας είναι στο πλευρό του.

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου 2025, όταν η 33χρονη ορειβάτισσα Κέρστιν Γκ. πέθανε από υποθερμία, λίγα μόλις μέτρα κάτω από τον σταυρό που σηματοδοτεί την κορυφή των 3.798 μέτρων. Ο σύντροφός της κατηγορείται ότι την άφησε απροστάτευτη και εξαντλημένη κοντά στην κορυφή, μέσα σε θυελλώδεις καιρικές συνθήκες, ενώ ο ίδιος πήγε να ζητήσει βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, ως πιο έμπειρος ορειβάτης, ο άνδρας που δικάζεται ήταν «ο υπεύθυνος οδηγός της διαδρομής» και απέτυχε να γυρίσει πίσω ή να ζητήσει έγκαιρα βοήθεια για να σώσει τη σύντροφό του.

Τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης τον κατονομάζουν ως Τόμας Π. Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες και ο δικηγόρος του, χαρακτήρισε τον θάνατο της γυναίκας «τραγικό ατύχημα».

Οι κατηγορίες

Κατά το κατηγορητήριο, σε αντίθεση με τη σύντροφό του, διέθετε σημαντική εμπειρία σε αλπικές αναβάσεις μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ως εκ τούτου, έφερε αυξημένη ευθύνη για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κομβικό σημείο της υπόθεσης είναι η θέση των εισαγγελέων ότι θα πρέπει να θεωρηθεί «υπεύθυνος οδηγός της διαδρομής», καθώς «σε αντίθεση με τη σύντροφό του ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπικές διαδρομές μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει την ανάβαση». Υποστηρίζουν ότι επιχείρησε το ταξίδι παρότι η φίλη του «δεν είχε ποτέ πραγματοποιήσει αλπική διαδρομή τέτοιου μήκους, δυσκολίας και υψομέτρου, και παρά τις δύσκολες χειμερινές συνθήκες».

Επιπλέον, αναφέρουν ότι ξεκίνησαν δύο ώρες αργότερα από το προβλεπόμενο και ότι δεν είχε μαζί του «επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης για διανυκτέρευση».

Κατηγορείται επίσης ότι «επέτρεψε στη σύντροφό του να χρησιμοποιεί μαλακές μπότες snowboard, εξοπλισμό ακατάλληλο για ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο και μικτό έδαφος».

Ο κατηγορούμενος αμφισβητεί τα παραπάνω. Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε σχεδιάσει την ανάβαση από κοινού.

«Και οι δύο θεωρούσαν τους εαυτούς τους επαρκώς έμπειρους, κατάλληλα προετοιμασμένους και σωστά εξοπλισμένους», είπε. Και οι δύο είχαν «σχετική εμπειρία» και βρίσκονταν «σε πολύ καλή φυσική κατάσταση».

Οι διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η κατάσταση της 33χρονης επιδεινώθηκε αιφνιδίως. Καθώς δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί, εκείνος αποφάσισε να φθάσει στην κορυφή και να κατέβει από την άλλη πλευρά για να ζητήσει βοήθεια.

Μόλις βρέθηκαν στο βουνό, οι εισαγγελείς λένε ότι ο άνδρας έπρεπε να είχε γυρίσει πίσω, όταν αυτό ήταν ακόμη δυνατό, λόγω ισχυρών ανέμων έως 74 χλμ/ώρα και του χειμερινού ψύχους. Η θερμοκρασία ήταν -8°C, με αίσθηση ψύχους -20°C. Το ζευγάρι δεν γύρισε πίσω. Οι εκδοχές για το τι συνέβη στη συνέχεια διαφέρουν.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορουμένου, έφτασαν σε ένα σημείο που ονομάζεται Frühstücksplatz στις 13:30 της 18ης Ιανουαρίου, δηλαδή στο σημείο της διαδρομής μετά το οποίο δεν υπήρχε επιστροφή πριν από την κορυφή.

Καθώς κανείς από τους δύο δεν ήταν «εξαντλημένος ή καταβεβλημένος», συνέχισαν, είπε ο δικηγόρος.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το ζευγάρι παγιδεύτηκε περίπου στις 20:50 και ότι ο άνδρας δεν κάλεσε την αστυνομία ούτε έστειλε σήμα κινδύνου όταν ένα αστυνομικό ελικόπτερο πέταξε από πάνω τους γύρω στις 22:50.

Ο δικηγόρος του συντρόφου της γυναίκας δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή και οι δύο αισθάνονταν ακόμη καλά και δεν ζήτησαν βοήθεια επειδή βρίσκονταν κοντά στην κορυφή.

Εικόνες από κάμερες δείχνουν τα φώτα από τους φακούς τους καθώς ανέβαιναν το βουνό. Λίγο αργότερα, όμως, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Προς «μεγάλη έκπληξη» του άνδρα, η 33χρονη «ξαφνικά εμφάνισε έντονα σημάδια εξάντλησης», αν και τότε ήταν πλέον πολύ αργά για να γυρίσουν πίσω.

Στις 00:35 της 19ης Ιανουαρίου, κάλεσε την ορεινή αστυνομία. Το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά ο δικηγόρος λέει ότι ζήτησε βοήθεια και αρνείται ότι είπε στην αστυνομία πως όλα ήταν καλά. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι στη συνέχεια έβαλε το τηλέφωνό του στο αθόρυβο και δεν απάντησε σε άλλες κλήσεις.

Ο δικηγόρος αναφέρει ακόμα ότι το ζευγάρι κατάφερε να φτάσει σε σημείο περίπου 40 μέτρα κάτω από τον σταυρό που σηματοδοτεί την κορυφή του Grossglockner.

Καθώς η σύντροφός του ήταν πολύ εξαντλημένη για να κινηθεί, την άφησε για να βρει βοήθεια, ανεβαίνοντας μέχρι την κορυφή και κατεβαίνοντας από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει. Οι εισαγγελείς λένε ότι την άφησε στις 02:00 τα ξημερώματα.

Η φιγούρα του, φωτισμένη από τον φακό του, καταγράφεται από κάμερες καθώς κατεβαίνει από την κορυφή.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι δεν χρησιμοποίησε αλουμινένιες θερμικές κουβέρτες διάσωσης ή άλλο εξοπλισμό για να την προστατεύσει από το κρύο και ότι περίμενε έως τις 03:30 για να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι τότε, πιθανότατα ήταν ήδη πολύ αργά. Οι ισχυροί άνεμοι σήμαιναν ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί εναέρια διάσωση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Κέρστιν Γκ μόνη στο χιόνι, στην παγωμένη πλαγιά του βουνού.

Οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ήταν παθιασμένη ορειβάτισσα, ενώ η μητέρα της δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι αγαπούσε την ορειβασία τη νύχτα.

Αν κριθεί ένοχος, ο Τόμας Π. αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τρία χρόνια.

Στο πλευρό του η μητέρα της νεκρής ορειβάτισσας

Η μητέρα της Κέρστιν, Γκερτράουντ, στηρίζει τον κατηγορούμενο ορειβάτη και σύντροφο της νεκρής κόρης του: «Με εξοργίζει το πώς παρουσιάζεται η Κέρστιν σαν μια μικρή αθώα που την έσυραν στο βουνό. Και θεωρώ άδικο τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο φίλος της. Υπάρχει ένα κυνήγι μαγισσών εναντίον του στα μέσα ενημέρωσης και online».

Μιλώντας από το σπίτι της στο Σάλτσμπουργκ στην γερμανική εφημερίδα Die Zeit, πρόσθεσε ότι η Κέρστιν και ο Πλάμπεργκερ συμφωνούσαν πάντα στις διαδρομές που θα ακολουθούσαν όταν ανέβαιναν στο βουνό, και ότι οι εισαγγελείς τον αντιμετωπίζουν άδικα.

«Πάντα έπαιρναν τις αποφάσεις μαζί. Αν η Κέρστιν διαφωνούσε, δεν πήγαιναν σε κάποια ανάβαση – ή ο φίλος της πήγαινε μόνος του», είπε. «Επομένως, δεν άξιζε να θεωρηθεί υπεύθυνος ως οδηγός. Αλλά ένα είναι σίγουρο για μένα: ο θάνατος της κόρης μου ήταν αποτέλεσμα μιας τραγικής αλυσίδας ατυχών περιστάσεων. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον φίλο της για αυτό».

Όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε: «Για εμάς, ως γονείς, δεν πρόκειται για την ανάθεση ευθυνών, αλλά για να κατανοήσουμε, να παρέχουμε πληροφορίες και να αποδώσουμε δικαιοσύνη στην κόρη μας και τα όνειρά της. Αγαπούσε τα βουνά. Και τα βουνά, όπως ξέρουμε, έχουν δύο όψεις. Η χαρά και η λύπη είναι στενά συνδεδεμένες».

«Πολλοί που κατηγορούν τον φίλο της Κέρστιν δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση. Ελπίζω να μην βρεθούν ποτέ σε μια τόσο εξαιρετική περίσταση. Γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει τότε. Είναι εύκολο να είσαι ήρωας από την άνεση του σπιτιού σου».