Αυτά είναι τα νέα iPhone και iWatch – video

Μπορεί η αίθουσα στο «σπίτι» της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια να φιλοξένησε περίπου 1.000 ανθρώπους αλλά τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στα όσα είχαν να πουν ο επικεφαλής της εταιρίας Τιμ Κουκ και ο επιχειρησιακός διευθυντής της Τζεφ Γουίλιαμς. Η Apple παρουσίασε τρία νέα μοντέλα iPhone: το Xs, Xs Max και (πιο οικονομικό, ας πούμε) XR, αλλά και το νέο Apple Watch της σειράς 4.

Το XS Max, το μεγαλύτερο iPhone μέχρι σήμερα, έχει οθόνη 6,5 ιντσών (με τιμή από 1.099 δολάρια), το νέο iPhone XS έχει οθόνη 5,8 ιντσών (από 999 δολάρια), ενώ το φθηνότερο από τα τρία, το XR, έχει οθόνη 6,1 ιντσών (από 749 δολάρια). Η οθόνη των 6,5 ιντσών (16,5 εκατοστών) του XS Max με τεχνολογία OLED είναι κατά 26% μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη έως τώρα οθόνη iPhone. Πρόκειται δε για το ακριβότερο μοντέλο της Apple μέχρι σήμερα. Και τα τρία νέα μοντέλα διαθέτουν τον ισχυρότερο επεξεργαστή A12 Bionic, που μπορεί να «σηκώσει» πιο εξελιγμένα βιντεοπαιγνίδια, προγράμματα επαυξημένης πραγματικότητας και άλλες «βαριές» εφαρμογές.

Στις ΗΠΑ, τα νέα μοντέλα του iPhone θα είναι σχεδόν άμεσα διαθέσιμα. Για όλα τα μοντέλα οι παραγγελίες θα αρχίσουν στις 19 Οκτωβρίου και οι πωλήσεις την επόμενη εβδομάδα.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα Xs, Xs Max θα τεθούν προς πώληση στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ το XR θα… φτάσει στο τέλος Οκτωβρίου.

Η Apple επιλέγει να μπεί στο «παιχνίδι» των κινητών που μπορούν να δεχτούν δυο κάρτες sim. Οι τιμές που θα πωλούνται στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Στη Γαλλία, το iPhone Xs θα ξεκινά από τα 1.159€ και το Xs Max από τα 1.259€. Στην Ελλάδα αναμένεται οι τιμές να είναι λίγο πιο υψηλές. Η τιμή του iPhone XR αναμένεται να φτάσει τα 900€ με 950€.

Αυτά είναι τα iPhone Xs, Xs Max και XR

Τα τρία νέα iPhone που παρουσίασε δεν έχουν μεγάλες διαφορές στον σχεδιασμό από το iPhone X, που λάνσαρε η εταιρεία πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Το iPhone Xs διαθέτει χρυσό, ασημένιο και γκρι φινίρισμα, είναι αδιάβροχο και έχει μεγαλύτερη αντοχή στο νερό, σε βάθος δύο μέτρων και για 30 λεπτά. Μάλιστα, το iPhone Xs θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, κατά 30 λεπτά σε σχέση με το iPhone X.

Διαθέτει έναν νέο και ταχύτερο επεξεργαστή (Α12 Βionic), διαθέτει OLED οθόνη 5,8 ίντσων, ιδανική για HDR ταινίες, καλύτερη ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο καθώς και καλύτερα ηχεία για αληθινά στέρεο ήχο.

Η τιμή για το iPhone Xs με 64GB αποθηκευτικού χώρου θα ανέρχεται, στις ΗΠΑ, στα 999 δολάρια…

Το μεγαλύτερο i Phone Xs Max, με πατενταρισμένη OLED οθόνη 6,5 ιντσών (η Apple την αποκαλεί Super Retina), ήταν o μεγάλος πρωταγωνιστής στην παρουσίαση, με τη συσκευή να διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία που ήταν ποτέ διαθέσιμη σε ένα iPhone.

Διαθέτει τον ανανεωμένο σχεδιασμό των iPhone με οθόνη από άκρη σε άκρη και γυάλινο σώμα, ισχυρή κάμερα 12Mp και εξελιγμένο True Tone Flash, νέες εξελιγμένες δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου (με πιο ασφαλείς και ταχύτερους αλγόριθμους), dual SIM και μια ολοκαίνουργια επιλογή αποθήκευσης 512Gb (διαθέσιμη και στο iPhone Xs).

H τιμή iPhone Xs Max με χωρητικότητα 64GB θα ανέρχεται στα 1099 δολάρια.

Το iPhone XR θα είναι το φθηνότερο μοντέλο της χρονιάς. Με Liquid Retina οθόνη 6,1 ιντσών και σώμα σε διάφορα χρώματα, έρχεται ως η οικονομική λύση για όποιον θέλει να χειρίζεται την ψηφιακή ζωή του μέσα από το iOS.

Ουσιαστικά διαθέτει μια μεγαλύτερη οθόνη από το 8 Plus αλλά είναι φυσικά μικρότερο από ένα 8 Plus. Ίδια True-Depth κάμερα σαν το iPhone Xs, True Tone Flash και με τις ίδιες λειτουργίες για τη διαχείριση του βάθους πεδίου. H μπαταρία του iPhone XR θα διαρκεί μιάμιση ώρα περισσότερο από ένα 8 Plus. Η τιμή του iPhone XR θα ξεκινά από τα 749 δολάρια στα 64GB, 128GB και 256G.

Το Apple Watch

Εντυπωσιακό και το νέο iWatch Series 4. Η οθόνη της συσκευής είναι 30% μεγαλύτερη, ενώ είναι από άκρη σε άκρη με μικροαλλαγές και λεπτότερη. Μάλιστα, θα έχει τη δυνατότητα να φροντίζει για την υγεία του κατόχου του. Θα μπορεί, δηλαδή, σε περίπτωση πτώσης του κατόχου στο έδαφος να στέλνει ειδοποιήσεις στις επαφές για κλήσεις άμεσης βοήθειας.

Το ηχείο της συσκευής θα είναι πλέον πιο δυνατό, χάρη στον ανασχεδιασμό του, ενώ το πίσω μέρος των Apple Watch Series 4 είναι πλέον μαύρο κεραμικό και η οθόνη προστατεύεται από Sapphire crystal.

Παράλληλα, είναι το πρώτο που είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρικό παλμογράφο, και το οποίο θα καταγράφει τους καρδιακούς παλμούς, έχοντας τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται με τους αισθητήρες του όλα τα βιομετρικά στοιχεία του χρήστη, «ελέγχοντας» την καρδιά του.

Η Apple έχει προσθέσει ηλεκτρόδια στην πλάτη του Apple Watch Series 4 και έτσι για πρώτη φορά είναι σε θέση να παρέχει ακριβής μετρήσεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), λαμβάνοντας μάλιστα έγκριση από την FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ).

Η τιμή πώλησης του Apple Watch Series 4 είναι $399 για το μοντέλο με GPS ανεβαίνοντας στα $499 για το μοντέλο με υποστήριξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Το WatchOS 5 θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το Apple Watch Series 3 θα συνεχίσει να πωλείται από την Apple, στην τιμή των 279 δολαρίων.