Τον περασμένο μήνα, ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Μάικλ Μπέι συνεργάστηκε με την αντιπροσωπεία vintage αυτοκίνητων Curated για να παρουσιάσει τέσσερα αυτοκίνητα από τις ταινίες «The Transformers». Ολόκληρη η συλλογή, η οποία συνοδεύεται από στιγμιότυπα των ταινιών και πιστοποιητικά πωλείται δύο εκατομμύρια δολάρια.

Πρωταγωνιστής της συλλογής είναι το περιβόητο «Bumblebee», Chevrolet Camaro του 2010 από την ταινία «Transformers 3: Dark Side of the Moon». Το αυτοκίνητο – ήρωα ακολουθεί η Mercedes-Benz SLS AMG του 2010 από την ίδια ταινία, που οδηγούσε το μοντέλο της Victoria Secret, Ρόζι Χάντινγκτον. Ακολουθεί το Ford Mustang «Barricade» του 2016 που εμφανίζεται στην ταινία «Transformers 5: The Last Knight».

Στη συλλογή περιλαμβάνεται η Lamborghini Aventador του 2014 που κατασκευάστηκε αποκλειστικά από τον ιταλική αυτοβιομηχανία για την «Transformers 4: Age of Extinction».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ