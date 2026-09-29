Αυτοκίνητα – ζόμπι γεμάτα εκρηκτικά και χωρίς οδηγό: Το όπλο της Ουκρανίας κατά των ρωσικών θέσεων

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό γεμάτα εκρηκτικά μετατρέπονται σε φονικές μηχανές και χτυπούν για ρωσικές θέσεις

Η Ουκρανία κατάφερε να αιχμαλωτίσει 250 Ρώσους στρατιώτες – σε έναν από τους υψηλότερους αριθμούς που έχουν καταγραφεί σε μία μόνο επιχείρηση – και εξόντωσε άλλους 2.000 στρατιώτες χάρη στα αυτοκίνητα-ζόμπι.

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Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Βιβάλντι», όπως ονομάζεται η αντεπίθεση της Ουκρανίας που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Ντοτέτσκ, τα στρατεύματα του 3ου Σώματος Στρατού ανακατέλαβαν έκταση 68 τετραγωνικών μιλίων βόρεια της πόλης Λιμάν, όπως έκανε γνωστό ο ταξίαρχος Αντρίι Μιλέτσκι.

«Ο εχθρός παραπλανήθηκε και έχασε το πραγματικό πλήγμα», ανέφερε Μιλέτσκι, επισημαίνοντας ότι τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν ελιγμό αντιπερισπασμού προς ένα χωριό, προτού επιτεθούν στο Νόβε, έναν άλλον μικρό οικισμό, η κατάληψη του οποίου εξασφάλισε προγεφύρωμα για περαιτέρω προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων.

Το 3ο Σώμα Στρατού μετέτρεψε τεθωρακισμένα οχήματα που χρονο σοβιετικής εποχής σε μη επανδρωμένα «οχήματα-ζόμπι», χρησιμοποιώντας τα για να ανατινάξουν τις πιο βαριά οχυρωμένες θέσεις της Ρωσίας, εξήγησε ο Μιλέτσκι.

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Με αυτό τον τρόπο, παραδόθηκαν ολόκληρες μονάδες της Ρωσίας καθώς προέλαυναν τα ουκρανικά στρατεύματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτό το τέχνασμα στον πόλεμο. Οχήματα μετατρέπονται συχνά σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ωστόσο οι νέες τεχνολογίες καθιστούν περιττή την παρουσία οδηγού για την κατεύθυνσή τους προς τον στόχο της επίθεσης «αυτοκτονίας».

Πλέον, οι ουκρανικές εταιρείες μπορούν να επαναπρογραμματίσουν παλαιά οχήματα μετατρέποντάς τα σε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα οχήματα, τα οποία μπορούν να κινηθούν όσο επιτρέπει η ποσότητα καυσίμων του ρεζερβουάρ, διατηρώντας σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες χειρισμού που θα είχαν αν στη θέση του οδηγού βρισκόταν άνθρωπος.

Πώς λειτουργούν τα οχήματα – ζόμπι

Τα «αυτοκίνητα-ζόμπι» μπορούν να ελεγχθούν μέσω του Starlink ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G.

Η μετατροπή συμβατικών οχημάτων σε «οχήματα-ζόμπι» παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα (UGV), δήλωσε ο «Ντέιβιντ», Ουκρανός μηχανικός που συνέβαλε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας με την ομάδα Drone Fight Group: