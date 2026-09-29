Πρίγκιπας Τζορτζ: Χωρίς smartphone και ίντερνετ στο Ίτον – Ο αυστηρός κανόνας που ανακούφισε Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον

Ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο τη φοίτησή του στο Κολέγιο Ίτον και, μεταξύ άλλων, καλείται να ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους μαθητές. Όμως μία από τις πιο συνηθισμένες συνήθειες των εφήβων – όπως το κινητό – δεν θα αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, βάσει των αυστηρών κανόνων του φημισμένου Ίτον, δεν θα έχει πρόσβαση σε smartphone. Αντίθετα, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν απλά κινητά, τα λεγόμενα «brick phones», για κλήσεις και μηνύματα, χωρίς όμως πρόσβαση στο διαδίκτυο.

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«Η απόφαση για τα κινητά τηλέφωνα έγινε ιδιαίτερα δεκτή από τους γονείς και τα αγόρια είναι τόσο απασχολημένα, που δεν έχουν χρόνο να κάθονται στα κρεβάτια τους και να σκρολάρουν στο TikTok», δήλωσε στο People η Μέλανι Σάντερσον, διευθύνουσα συντάκτρια του «The Good Schools Guide».

Η συγκεκριμένη πολιτική πιθανότατα αποτελεί ανακούφιση για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι έχουν μιλήσει δημόσια για τις ανησυχίες τους σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά και τις επιπτώσεις της στην ψυχική τους υγεία.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Γουίλιαμ δήλωσε: «Τα παιδιά μας δεν έχουν κινητά τηλέφωνα. Πιστεύω ότι όταν ο Τζορτζ περάσει στο γυμνάσιο, τότε ίσως να αποκτήσει ένα κινητό τηλέφωνο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο».

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«Το να έχεις κινητό και τη δυνατότητα να στέλνεις μηνύματα, ένα από αυτά τα παλιά κινητά που μοιάζουν με τούβλα, όπως τα λένε, νομίζω ότι είναι εντάξει. Νομίζω ότι το πρόβλημα για μένα είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να βλέπουν στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.