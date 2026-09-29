Η φύση σε παραλήρημα στο Νεπάλ: Σπίτι πέφτει στο ποτάμι, αποκολλήθηκε κομμάτι βουνού – Αδιανόητα βίντεο

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στο Νεπάλ, όπου οι νέες ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Βίντεο καταγράφουν τη στιγμή που ένα ολόκληρο σπίτι καταρρέει και παρασύρεται στα ορμητικά νερά στο Νεπάλ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που έχουν προκαλέσει νέες πλημμύρες και κατολισθήσεις στη χώρα.

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Heavy rain has triggered deadly floods and landslides across Nepal, killing at least 21 people and leaving five missing, according to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority.



An avalanche on Himlung Himal has left 12 local workers missing. pic.twitter.com/TZ6FriKRHC — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 28, 2026

Στο βίντεο, το σπίτι βρίσκεται αρχικά στην άκρη ενός ποταμού. Ξαφνικά το έδαφος αρχίζει να υποχωρεί και το κτίσμα χάνει τη στήριξή του. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το σπίτι πέφτει και παρασύρεται στα νερά του ποταμού.

Άλλα βίντεο δείχνουν οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

A massive landslide has struck Nepal and the footage is hard to believe



It looks like an entire mountain collapsed in seconds pic.twitter.com/P3vUPZMj6X — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

Ακόμη ένα βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει μία ολόκληρη πλαγιά του βουνού να καταρρέει, παρασύροντας βλάστηση και κτίσματα προς τον ποταμό Κάλι Γκαντάκι στο χωριό Λέτε.

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Η νέα, τεράστια κατολίσθηση σημειώθηκε την Κυριακή (27.09.2026) στην επαρχία Μουστάγκ, στο βόρειο Νεπάλ.

NEW – Massive landslide hits Nepal, huge mountain collapses into river pic.twitter.com/8vNSzjT4ss — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2026

Σχεδόν 70 νεκροί εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών στη βόρεια Ινδία και στο Νεπάλ

Καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 56 άνθρωποι σε τρεις ημέρες στη βορειοανατολική Ινδία, στην Ούταρ Πραντές, και άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι αρχές των δυο κρατών.

Οι θάνατοι στην Ινδία καταγράφηκαν έπειτα από «εξαιρετικά ισχυρές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της Ούταρ Πραντές», της πολυπληθέστερης πολιτείας της Ινδίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, κάνοντας επίσης λόγο για εκτεταμένες ζημιές, ιδίως σε πάνω από χίλια σπίτια.

Η Ούταρ Πραντές, με περίπου 240 εκατ. κατοίκους, δοκιμάζεται κάθε χρόνο από βροχές και καταιγίδες την περίοδο του μουσώνα, φυσικού φαινομένου που διαρκεί γενικά από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο.

Αλλά φέτος καταγράφτηκε κατακρήμνιση κάπου 66,5 χιλιοστών μόνο από την Παρασκευή μέχρι χθες, ενώ ο μέσος όρος όλης της περιόδου είναι 7,6.

Η ανακοίνωση εξηγεί ότι «βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον κόλπο της Βεγγάλης έφτασε στο εσωτερικό της χώρας κι ενέτεινε τις κατακρημνίσεις σε όλη την περιοχή».

Διαπιστώθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, με αγρότες να εκφράζουν ανησυχίες για καθυστέρηση της σοδειάς την επόμενη σεζόν.

Στην ανατολική ινδική πολιτεία Οντίσα, πάνω από 70.000 κάτοικοι περιοχών σε χαμηλό υψόμετρο χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους αφού παρατηρήθηκε φούσκωμα ποταμών λόγω της βροχόπτωσης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο NDTV.

Οι βροχές προκάλεσαν ζημιές σε γέφυρες, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν την πολυσύχναστη και πολύ τουριστική περιοχή Ντέβκουντ.

Προς βορρά, στην οροσειρά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ, που ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από την καταστροφή της 26ης Αυγούστου, επλήγη από ισχυρές, ασταμάτητες βροχές.

«Από την Πέμπτη, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφές οφειλόμενες στις βροχές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάντι Μάχατ, εκπρόσωπος της αρχής αντιμετώπισης καταστροφών, προσθέτοντας ότι άλλοι επτά αγνοούνται.

Δέκα ορειβάτες και οδηγοί, όλοι υπήκοοι Νεπάλ, αγνοούνται αφότου η βάση Χίμλουνγκ, κοντά στο Θιβέτ, χτυπήθηκε από χιονοστιβάδα νωρίς χθες το πρωί.

Ξαφνικές πλημμύρες που έμοιαζαν σαν τσουνάμι σάρωσαν την 26η Αυγούστου το Νεπάλ, οι οποίες πιστεύεται πως οφείλονταν στην κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα, αφήνοντας πίσω πάνω από 1.400 νεκρούς και 5.700 αγνοούμενους.

Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες προειδοποιούν εναντίον της αύξησης των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στη νότια Ασία, την οποία αποδίδουν στην άνοδο των θερμοκρασιών και στην κλιματική αλλαγή.