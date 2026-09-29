Πρώην σεναριογράφος ξεμπροστιάζει τους «Cornell 7» – Έφτιαξε σάιτ για τους επτά που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό φοιτήτριας

Ο πρώην σεναριογράφος του «South Park», Τόμπι Μόρτον, δημιούργησε ιστοσελίδα με στόχο να φέρει στο προσκήνιο την υπόθεση των επτά φοιτητών του Πανεπιστημίου Κορνέλ που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας, καθώς και όσους, όπως υποστηρίζει, τους αντιμετώπισαν επιεικώς. «Η λογοδοσία έρχεται», προειδοποίησε.

Ο Τόμπι Μόρτον, ο οποίος έγραψε πέντε επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του Comedy Central από το 2001 έως το 2003, απευθύνθηκε μέσω Instagram στους επτά φοιτητές της αδελφότητας ΧΦ, οι οποίοι, σύμφωνα με αγωγή που έχει κατατεθεί, φέρονται να νάρκωσαν και να κακοποίησαν σεξουαλικά μια 20χρονη στο σπίτι της αδελφότητας στη Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο του 2024.

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«Γεια σας, Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris, Scott Kretzschmar», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μόρτον, αποκαλύπτοντας ότι δημιούργησε την ιστοσελίδα TheCornell7.org, όπου, όπως αναφέρει, θα καταγράφει στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος τους.

«Δεν έχω μόνο στην κατοχή μου διάφορες εκδοχές των ονομάτων των domain σας, αλλά τώρα έχω και φωτογραφίες», έγραψε. «Σιγά σιγά ανακαλύπτω και πού εργάζεστε».

Κτίριο του πανεπιστημίου Κορνέλ / Mary Chao/USA TODAY NETWORK via REUTERS

Ο Μόρτον προειδοποίησε επίσης ότι θα στραφεί εναντίον όσων εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και, όπως υποστηρίζει, «έκαναν τα στραβά μάτια».

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«Έχω λάβει μηνύματα που μου υπενθυμίζουν ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, ότι είμαι “απλώς ένας σατιρικός”», ανέφερε.

«Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό με κάνει πιο επικίνδυνο. Δεν έχω όρια. Κανένα περιορισμό. Κανέναν να μου πει ότι το παρατράβηξα».

Η διαδικτυακή εκστρατεία του Μόρτον έρχεται την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές επανεξετάζουν την υπόθεση της καταγγελλόμενης ομαδικής σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος της πρώην φοιτήτριας του Πανεπιστημίου, μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από τη δικηγόρο της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην σεναριογράφος αγοράζει domain και δημιουργεί ιστοσελίδα στο πλαίσιο μιας ακτιβιστικής εκστρατείας. Σύμφωνα με την Washington Post, έχει στην κατοχή του περίπου 50 domain names, μεταξύ των οποίων ιστοσελίδες που σατιρίζουν τον βουλευτή Χακίμ Τζέφρις, τον γερουσιαστή Τσακ Σούμερ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το χρονικό

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στο σπίτι της αδελφότητας ΧΦ του Πανεπιστημίου Κορνέλ των ΗΠΑ, το 2024. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Τζέιν Ντο επισκέφθηκε το σπίτι της αδελφότητας για να συναντήσει έναν φίλο της ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Εκεί, όπως αναφέρει, δύο μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να εισπνεύσει μια ουσία που της παρουσίασαν ως κεταμίνη.

Τότε ένας από αυτούς έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, γράφοντας ότι υπήρχε διαθέσιμη γυναίκα για σεξ.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν περισσότερα άτομα και εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία της, την βίαζαν επί ώρες.

Τρεις εβδομάδες αργότερα υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία του πανεπιστημίου με τις αρχές να αποβάλλουν δύο από τους εμπλεκόμενους και να μην προκύπτει καμία νέα σύλληψη. Ο εισαγγελέας υποστήριξε πως η αρχική κατάθεση της φοιτήτριας ήταν διαφορετική από την αγωγή που κατέθεσε τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την πρώτη ένορκη δήλωση, η φοιτήτρια δεν έκανε λόγο για εξαναγκαστική χρήση ναρκωτικών ή ομαδικό βιασμό.

«Αντίθετα, η δήλωσή της περιέγραφε συμμετοχή σε χρήση ουσιών και σεξουαλική δραστηριότητα ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αρχική απόφαση να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις δεν βασίστηκε στη δυσκολία απόδειξης της υπόθεσης, αλλά στο ότι τα στοιχεία που είχαν τότε στη διάθεσή τους οι αρχές δεν συνιστούσαν ποινικό αδίκημα.

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ αρνείται τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

«Οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι το πανεπιστήμιο δεν επέβαλε ουσιαστικές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους είναι ψευδής», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεύθυνη τη συνέχιση μιας «ψευδούς αφήγησης» ότι οι συνέπειες ήταν περιορισμένες, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει τα θύματα να αισθάνονται λιγότερο ασφαλή και να συμβάλλει στην υποκαταγραφή των σεξουαλικών επιθέσεων.