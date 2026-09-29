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Πολωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη με ηλεκτρικό πατίνι την ώρα ζωντανού ρεπορτάζ για άλλο τροχαίο

Ο οδηγός πάτησε γκάζι και εγκατέλειψε την έφηβη
Πολωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονη με ηλεκτρικό πατίνι την ώρα ζωντανού ρεπορτάζ για άλλο τροχαίο
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Ένα σοβαρό τροχαίο «έπιασε» σε ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικό συνεργείο στην Πολωνία, όταν μία 14χρονη που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Ο δημοσιογράφος του TVP Info, Μίλος Σιέλιβοντσινκ, βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση από περιοχή της βόρειας Πολωνίας για ρεπορτάζ που αφορούσε σοβαρό τροχαίο και στο οποίο έχασε τη ζωή του ένα 3χρονο παιδάκι. Εκείνη την ώρα από πίσω του πέρασε μία έφηβη με ηλεκτρικό πατίνι και ξαφνικά ένα μαύρο όχημα την παρασύρει και την πετάει στον αέρα.

Η κοπέλα ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο ο οδηγός που την παρέσυρε πάτησε γκάζι και την εγκατέλειψε.

Ο δημοσιογράφος είπε ότι ζήτησε από τον εικονολήπτη να συνεχίσει την καταγραφή και να εστιάσει στην πινακίδα του αυτοκινήτου, ώστε τα στοιχεία να δοθούν στις αρχές.

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