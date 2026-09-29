Κόσμος

Σλοβακία: Σοκαριστική επίθεση σε σχολείο – Μαθητής σκότωσε καθηγήτρια και μαχαίρωσε ακόμη 2 άτομα

44χρονη γυναίκα και ένα παιδί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο μαθητής
Roseburg Oregon - October 16, 2012: Police cars and school buses at an accident scene at the entrance of the High School loading zone
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Νεκρή από το μαχαίρι ενός μαθητή, έπεσε σήμερα (29.09.2026) μία 61χρονη καθηγήτρια στη Σλοβακία. Ο ανήλικος έκανε επίθεση σε ακόμη δύο άτομα πριν τραπεί σε φυγή και η αστυνομία εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Η επίθεση έγινε το πρωί της Τρίτης, σε σχολείο του Στασκόφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Όλα δείχνουν πως ο μαθητής άρπαξε το μαχαίρι του και το κάρφωσε στο στήθος της καθηγήτριας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ταυτόχρονα, τραυμάτισε ακόμα δύο άτομα: μία 44χρονη γυναίκα και ένα παιδί που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές δεν ανέφεραν το πιθανό κίνητρο του δράστη, γνωστοποιώντας ωστόσο ότι πλέον δεν αποτελεί απειλεί για το κοινό.

Ο πρόεδρος Πίτερ Πελεγκρίνι δήλωσε «βαθιά λυπημένος από το τραγικό περιστατικό» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, καθώς και στον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίκο.

«Τέτοια γεγονότα χρησιμεύουν ως σοβαρή προειδοποίηση για ολόκληρη την κοινωνία μας», δήλωσε ο Πελεγκρίνι. «Είναι ακόμη πιο σημαντικό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ατμόσφαιρα που δημιουργούμε στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε περισσότερη ηρεμία, σεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση», συνέχισε.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να αποκαλυφθούν τα κίνητρα του δράστη και αν ενέργησε μόνος του.

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