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Γαλλία: Αστυνομικός πυροβόλησε μαθητή στο πρόσωπο με εκτοξευτή χειροβομβίδων – «Το στόμα του διαλύθηκε» λέει η μητέρα του

Το βίντεο από το περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Γαλλία: Αστυνομικός πυροβόλησε μαθητή στο πρόσωπο με εκτοξευτή χειροβομβίδων – «Το στόμα του διαλύθηκε» λέει η μητέρα του
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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η κίνηση αστυνομικού να πυροβολήσει από μικρή απόσταση με εκτοξευτή χειροβομβίδων μαθητή έξω από λύκειο το πρωί της Δευτέρας (28.09.2026)

Στο βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το επαγγελματικό λύκειο Château d’Épluches φαίνεται ο μαθητής να χτυπάει έναν αστυνομικό. Τότε ένας δεύτερος ένστολος φαίνεται να εμπλέκεται και να κάνει χρήση του εκτοξευτή χειροβομβίδας με τον μαθητή να πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο.

«Το στόμα του έχει διαλυθεί. Όλα τα πάνω δόντια του έχουν σπάσει. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι έχει απομείνει από τα κάτω δόντια του», είπε η μητέρα του, σύμφωνα με τη Le Parisien, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση.

Οι μαθητές, το πρωί της Δευτέρας, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το σχολείο με αιτήματα για «τα ωράρια, τις απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις και τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό».

Σε εξέλιξη δύο έρευνες

Σύμφωνα με τη Le Parisien, για το περιστατικό διεξάγονται δύο παράλληλες έρευνες από την εισαγγελία. Πρώτο να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του και η δεύτερη αφορά πιθανές πράξεις βίας κατά προσώπου που ασεκί δημόσια εξουσία.

Η τοπική εισαγγελία δίνει διαφορετική εκδοχή, επικαλούμενη τα «πρώτα ευρήματα» και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Σύμφωνα με αυτήν, ο ανήλικος «πλησίασε μια γυναίκα αστυνομικό, επικεφαλής της μονάδας» και την χτύπησε.

Εκείνη φέρεται στη συνέχεια να τον απώθησε και ο μαθητής έπεσε στο έδαφος. Τότε, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, ένας δεύτερος αστυνομικός χρησιμοποίησε τον εκτοξευτή «Cougar», χτυπώντας τον μαθητή στο πρόσωπο.

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