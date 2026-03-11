Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη του Λευκού Οίκου – Συνελήφθη ο οδηγός και ανακρίνεται

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε στη πύλη του Λευκού Οίκου. Μετά το περιστατικό, οι δρόμοι γύρω από το προεδρικό κτίριο αποκλείστηκαν από τις αρχές για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στη πύλη του Λευκού Οίκου συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service) και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή το αν πρόκειται για ατύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια, αναφέρει η Dailymail.

BREAKING: Secret Service agents question driver of suspicious vehicle near White House pic.twitter.com/wSvfAdxOki — Fox News (@FoxNews) March 11, 2026

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από σειρά επιθέσεων που καταγράφηκαν από τότε που η Ουάσινγκτον ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν.