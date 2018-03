Το δυστύχημα οδήγησε την Uber να διακόψει όλες τις δοκιμές αυτοκινήτων χωρίς οδηγό σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πιστεύεται ότι πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό του είδους.

JUST IN: Self-driving Uber car kills Arizona pedestrian, police say https://t.co/uNQM5CYNxt

— Fox News (@FoxNews) March 19, 2018