Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ μάλλον είχε… καλομάθει από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην Τουρκία. Και όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ένας δημοσιογράφος σήκωσε τυπωμένες φωτογραφίες από παιδιά – θύματα της τουρκικής επιχείρησης στην Αφρίν, ο Τούρκος πρωθυπουργός έγινε… έξαλλος. Και δεν έκρυψε την οργή του μπροστά στην καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

Ο δημοσιογράφος που εξόργισε τον Γιλντιρίμ ήταν ο Armanc Agid Nerweyi, ανταποκριτής στην Ευρώπη του κουρδικού site BasNews. Ο Nerweyi είναι Κούρδος. Ίσως αυτό να ήταν κάτι που εξόργισε ακόμη περισσότερο τον Γιλντιρίμ.

Οι φωτογραφίες που κρατούσε ο Κούρδος δημοσιογράφος έδειχναν παιδιά τραυματισμένα. Εδώ και μέρες η Τουρκία, μέσω του δικτύου προπαγάνδας, χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες αυτές fake news.

Το ίδιο έγινε και τώρα. Αμέσως στον λογαριασμό του Τούρκου πρωθυπουργού στο twitter ανέβηκαν φωτογραφίες που «αποδείκνυαν» ότι η Τουρκία δεν σκοτώνει παιδιά κι αμάχους στη Συρία.

#Fightthelies on the social media about the #OperationOliveBranch. #fakenews https://t.co/4TaWsnungd pic.twitter.com/664gCtB6O3

— Turkey PM Press&Info (@ByegmENG) February 15, 2018