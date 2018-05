Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στο Παρίσι

Από την φρικιαστική επίθεση ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν, με δυο από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο τρόμος επέστρεψε στο Παρίσι με τις στιγμές λίγο μετά από την επίθεση να «αποτυπώνουν» με τον καλύτερο τρόπο τον πανικό που προκάλεσε ο δράστης.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές μετά από την επίθεση

BREAKING: At least 1 killed and 8 wounded in Paris knife attack. Suspect yelled Allahu Akbar.pic.twitter.com/NhLEPfkezV — #KeepAmericaGreat 🇺🇸 (@TrumpTsunami) May 12, 2018

Ο 21χρονος Τσετσένος που ήταν στις λίστες της αστυνομίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης της επίθεσης είναι ο Khamzat Azimov, ο οποίος γεννήθηκε στη Δημοκρατία της Τσετσενίας το 1997. Ο νεαρός 21χρονος δεν διέθετε προηγούμενο ποινικό μητρώο αλλά βρισκόταν στον λεγόμενο «φάκελο S». Πρόκειται για φάκελο της αστυνομίας που εμπεριέχει ονόματα ατόμων που φέρονται να έχουν ριζοσπαστικές απόψεις και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους ασφαλείας.

🇫🇷 Paris : Khamzat Azimov, 20 ans, est né le 1er nov. 1997 en Tchétchénie.

►Ses parents sont des réfugiés arrivés en France en 2000

►Naturalisé français en 2010

►Fiché S en 2016

►Fiché au FSPRT

►Auditionné par la police en avril 2017

►Pas d'antécédent judiciaire pic.twitter.com/upQgqxUwBX — Actu17 (@Actu17) May 13, 2018

Ο νεαρός ο οποίος ήλθε στη Γαλλία ως πολιτικός πρόσφυγας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μαζί με τους γονείς του, πήρε την γαλλική υπηκοότητα το 2016. Ο νεαρός μεγάλωσε στην Γαλλία και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το ριζοσπαστικό Ισλάμ, ενώ υπάροχυν μαρτυρίες από την επίθεση που αναφέρουν ότι φώναζε «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

Το 2017 η αστυνομία τον είχε ανακρίνει ωστόσο, δεν είχαν προκύψει στοιχεία εναντίον του.

Μία σύλληψη για την επίθεση στο Παρίσι

Η αστυνομία συνέλαβε κι ανέκρινε σήμερα (13.05.2018) έναν φίλο του δράστη της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στο Παρίσι, σύμφωνα με δικαστική πηγή. Η σύλληψη έγινε στο Στρασβούργο, στα ανατολικά της Γαλλίας, ενώ ο συλληφθείς έχει γεννηθεί το 1997.

Η μητέρα και ο πατέρας του έχουν προσαχθεί για ανάκριση από τη γαλλική αστυνομία, ανέφερε η ίδια πηγή (δείτε εδώ περισσότερα).

Δείτε τις εικόνες από την επίθεση στο Παρίσι που κάνουν τον γύρο του κόσμου

#ISIS knife attack in Paris, France

Video from the site where #terror attack took place pic.twitter.com/3uenIS9hnb — Real News Line (@RealNewsLine) May 13, 2018