Η «φωτιά» στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία δεν λέει να σβήσει. Η νέα ανάφλεξη ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κανείς δεν ξέρει αν θα επαναληφθούν τα αιματηρά 24ωρα του 2020.

Οι συγκρούσεις στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν έχουν ήδη νεκρούς, αλλά καμία από τις δυο πλευρές δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες. Υπάρχουν μόνο πληροφορίες για θύματα, στο twitter υπάρχει αναφορά για τουλάχιστον 16 νεκρούς, αριθμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται όσον αφορά στο ποιος προκάλεσε τη νέα ανάφλεξη ανάμεσα στις δυο χώρες που πολεμούν από τη δεκαετία του ’90 για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν υποστηριζόμενες από πυροβολικό και drones, επιδιώκουν να «προωθηθούν» μέσα στο αρμενικό έδαφος, ανακοίνωσε το Γερεβάν.

«Μάχες» διεξάγονται σε ορισμένα σημεία στα σύνορα και «ο εχθρός δεν έχει πάψει να προσπαθεί να προωθηθεί», ανέφερε ο Αρμένιος υπουργός Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι αζερινές δυνάμεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πυροβολικό, όλμους, μη επανδρωμένα αεροπλάνα και τουφέκια μεγάλου διαμετρήματος», πρόσθεσε κατηγορώντας το Μπακού ότι βάζει στόχο «στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές».

Αυτές οι νέες μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας και τα δύο στρατόπεδα επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη.

Deadly Clashes erupt between #Armenia, #Azerbaijan,,, Fireworks warehouse blast death toll rises to 16 in Armenia pic.twitter.com/nMUCpKbNTy — Himanshu dixit 🇮🇳💙 (@HimanshuDixitt) September 13, 2022

(2/2) Azerbaijan began destroying barracks and civilian infrastructure from the get go. Armenia fights back and is about to trigger article 4 of CSTO which would require military involvement of the allies. pic.twitter.com/x85cvBHG12 — GEROMAN – – Zerbian – -👀- (@GeromanAT1) September 13, 2022

Το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Αρμενία για «ανατρεπτικές ενέργειες σε μεγάλη κλίμακα» προσθέτοντας ότι αρμενικά πυρά προκάλεσαν «απώλειες» στις τάξεις του.

Η Αρμενία, από την πλευρά της, κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι άρχισε «εντατικό βομβαρδισμό» των θέσεών της λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς την κατεύθυνση πόλεων όπως οι Γκόρις και Σοτκ.

WATCH: Ministry of Defense of Armenia (@ArmeniaMODTeam):



Due to Azerbaijan's aggression:



—Armenia has suffered losses and injuries.

—Azerbaijan is also aiming for civilian infrastructure.

—Armenia Armed Forces are prepared to fulfill their mission.pic.twitter.com/AfGJV1yOia — BNN United Kingdom (@BNNUK) September 13, 2022

Συχνές ανταλλαγές πυρών σημειώνονται κατά μήκος των κοινών συνόρων των δύο χωρών μετά το τέλος του πολέμου του 2020 ανάμεσα στο Γερεβάν και το Μπακού για τον έλεγχο της αυτονομιστικής περιφέρειας του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κατήγγειλε μια «επίθεση» και στη διάρκεια της νύχτας μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για να τους ζητήσει να αντιδράσουν.

Στη διάρκεια των συνομιλιών αυτών ο Πασινιάν δήλωσε πως ελπίζει σε «μια κατάλληλη απάντηση της διεθνούς κοινότητας», σύμφωνα με ανακοινώσεις της αρμενικής κυβέρνησης.

Την περασμένη εβδομάδα η Αρμενία είχε κατηγορήσει το Αζερμπαϊτζάν ότι σκότωσε έναν από τους στρατιώτες της στη διάρκεια συγκρούσεων στα σύνορα.

Τον Αύγουστο το Μπακού δήλωσε πως έχασε ένα στρατιώτη και ο στρατός του Ναγκόρνο Καραμπάχ έκανε γνωστό πως δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 τραυματίσθηκαν.

Οι δύο γειτονικές χώρες πολέμησαν μεταξύ τους δύο φορές -στα χρόνια του 1990 και το 2020- στην περιφέρεια του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον αζερινό θύλακα που κατοικείται κυρίως από Αρμένιους.

Έξι εβδομάδες μαχών το φθινόπωρο του 2020 στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 6.500 ανθρώπους και κατέληξαν σε μια κατάπαυση πυρός με τη μεσολάβηση της Ρωσίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Αρμενία παραχώρησε τμήματα εδάφους, τα οποία ήλεγχε εδώ και δεκαετίες, και η Μόσχα ανέπτυξε περίπου 2.000 Ρώσους κυανόκρανους για να επιβλέπει την εύθραυστη εκεχειρία.