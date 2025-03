Αζερμπαϊτζάν: Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Μπακού

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αζερμπαϊτζάν για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (05.03.25) σε διυλιστήριο πετρελαίου, όπως ανάφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε διυλιστήριο στην περιοχή Νιζάμι του Μπακού, πρωτεύσουσας του Αζερμπαϊτζάν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Fire breaks out at at the Heydar Aliyev Oil Refinery in Baku… pic.twitter.com/xVPeJKIZcH

Στην περιοχή βρίσκεται το διυλιστήριο πετρελαίου Heydar Aliyev, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου της χώρας.

The fire occurred at an oil refinery in Baku. The staff is being evacuated. Firefighters arrived at the scene.#Azerbaijan pic.twitter.com/ehiAbvOAZH