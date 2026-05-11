Σε μια κλωστή η εκεχειρία στο Ιράν: «Πρόταση σκουπίδι» λέει ο Τραμπ, έτοιμη για όλα δηλώνει η Τεχεράνη

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει το ενδεχόμενο νέας επίθεσης.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι έτοιμος να ξαναρχίσει την επιχείρηση συνοδείας των εμπορικών πλοίων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει: κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Τραμπ είχε απορρίψει την απάντηση της Τεχεράνης στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, τροφοδοτώντας ανησυχίες για επανέναρξη του πολέμου που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και οδήγησε στη διακοπή του ανεφοδιασμού της αγοράς με καύσιμα μέσω του Κόλπου.

Η απάντηση του Ιράν επικεντρωνόταν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ εξακολουθεί να μάχεται με τη Χεζμπολάχ. Η απάντηση αυτή απορρίφθηκε αμέσως από τον Τραμπ.

Σήμερα, όταν ρωτήθηκε σε ποιο σημείο βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός, απάντησε: «Θα έλεγα στο πιο αδύναμο αυτήν τη στιγμή, αφού διάβασα αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν. Δεν τελείωσα καν το διάβασμά του».

Η Τεχεράνη ζητούσε πολεμικές αποζημιώσεις, δήλωνε την κυριαρχία της επί των Στενών του Ορμούζ και ζητούσε από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις, να άρουν τις κυρώσεις και την απαγόρευση πώλησης ιρανικού πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ πρότειναν να τερματιστεί ο πόλεμος και στη συνέχεια να ξεκινήσουν συνομιλίες για τα πιο ακανθώδη θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Σήμερα, η Τεχεράνη υπερασπίστηκε τη στάση της. «Το αίτημά μας είναι θεμιτό: ζητάμε το τέλος του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και της πειρατείας (των ΗΠΑ) και την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει αδικαιολόγητα σε τράπεζες, λόγω των αμερικανικών πιέσεων», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και η ασφάλεια στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, που θεωρούνται γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα (11/5), μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Όπως ανέφερε, «οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα», υποστηρίζοντας ότι «ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό».

Παράλληλα, τόνισε πως το Ιράν είναι προετοιμασμένο για κάθε πιθανό σενάριο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα εκπλαγούν».

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν την απαραίτητη απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα, ολόκληρος ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν».

نیروهای مسلح ما آمادهٔ پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیده‌اند.

ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم؛ شگفت‌زده خواهند شد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026

Έπειτα από πάνω από έναν μήνα κατάπαυση του πυρός, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει η «Επιχείρηση Ελευθερία» που θα επιτρέψει σε εκατοντάδες μπλοκαρισμένα πλοία να βγουν από τον Κόλπο, διαπλέοντας το Ορμούζ. Το Fox διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα επιτύχουν «ολοκληρωτική νίκη» στον πόλεμο με το Ιράν «Θα πετύχουμε ολοκληρωτική νίκη. Είχαμε ήδη, θεωρητικά, μια ολοκληρωτική νίκη, από στρατιωτικής άποψης», είπε.